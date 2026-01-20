Venezuela

«Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo»: El desgarrador video de la madre de un preso político

Angel David Quintero
3 Min de Lectura
madre

El Comando con Venezuela compartió un desgarrador video en el que la madre desesperada de un preso político clama entre llantos y arrodillada en el suelo por la libertad de su hijo.

«Me duelen las entrañas. Ya no aguanto más señor. Lleva mi vida, señor. Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ya no aguanto más padre amado. Ya no aguanto más este dolor, señor ayúdame. Te lo suplico señor, ayúdame», dice la mujer notoriamente afligida.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: «PENSAMOS QUE HABÍAN ACABADO CON SU VIDA»: HIJO DE MADURO RECORDÓ CÓMO VIVIÓ LOS ATAQUES DEL 3ENE

En este sentido, el Comando con Venezuela exhortó a las autoridades del país que sigan las liberaciones de presos por razones políticas. «Testimonio de una madre afuera de Zona 7. ¡Libertad para todos los presos políticos!».

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que desde diciembre han liberado a un total de 406 presos políticos.

«Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela», dijo tras una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

A través de los comentarios de la publicación, varías personas llamaron a mantenerse firmes. «No debemos perder la esperanza de que en un momento determinado todos los cómplices del régimen tendrán que acudir ante la justicia venezolana, no la extranjera, para que paguen por todo el daño causado. Solo hay que impulsar la denuncia y perseguirlos judicialmente», escribió un usuario.

En esta línea, otro añadió: «Que injusticias están pasando estos familiares por sus seres amados. Dios desciende tu justicia sobre ellos y abre las rejas de todas las personas detenidas injustamente. Te lo pido por favor».

