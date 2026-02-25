Tarek William Saab renunció como fiscal general, es designado defensor del Pueblo (E) este 25Feb

El abogado Tarek William Saab presentó este miércoles su renuncia como fiscal general de Venezuela, un cargo que ocupó por casi una década, y fue designado por la Asamblea Nacional como defensor del Pueblo encargado.

La diputada María Hernández, secretaria de la Asamblea Nacional, informó de la renuncia durante la sesión ordinaria de este 25 de febrero. Precisó que el funcionario envió una carta al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, detallando sus salidas de los cargos.

«AN recibió comunicaciones dirigidas al diputado Jorge Rodríguez (…) suscrita por: Tarek William Saab por la que remite renuncia a su cargo como fiscal general de la República», detalló Hernández.

Saab estuvo al frente del Ministerio Público desde el 5 de agosto de 2017, tras la salida de Luisa Ortega Díaz del cargo. Previamente, el abogado se desempeñó como defensor del pueblo entre 2014 y 2017.

Una vez aceptaron la renuncia de Saab, el propio Rodríguez lo propuso para que estuviera al frente de la Defensoría del Pueblo de forma encargada. Los diputados votaron a favor de la propuesta y el abogado volverá al puesto que ocupó hace nueve años.

RENUNCIA DEL DEFENSOR

Por otra parte, el Parlamento recibió la renuncia Alfredo Ruiz, que encabezó la Defensoría del Pueblo. Al igual que Saab, también envió una carta a Jorge Rodríguez informando de que dejará el cargo.

Ruiz se desempeñó como defensor del pueblo desde el 5 de agosto de 2017, luego de que Saab fue designado como fiscal general. En es momento, fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

SUCESOR DE SAAB

El Parlamento informó que designará a un fiscal general encargada que estarán al frente del Ministerio Público. Lo mismo ocurrirá con la Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, se activará un comité de postulaciones para designar ambos cargos.

«Están en nuestro poder sendas misivas dirigidas por el fiscal general y el defensor del pueblo. Expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo. El procedimiento constitucional de que se designe un comité de postulaciones», detalló Jorge Rodríguez.

Hasta que se designe a un fiscal general, el abogado Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, encabezará al Ministerio Público de forma encargada.