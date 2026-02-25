El problema clave con las subastas y el tipo de cambio en el país, según expertos

El economista Asdrúbal Oliveros señaló que en las últimas semanas se han adjudicado cerca de 1.300 millones de dólares en subastas cambiarias en el país.

Aunque, apuntó que existe un «problema clave» con estas subastas, ya que «ese precio no se está reflejando plenamente en el tipo de cambio oficial».

En ese sentido, resaltó que cuando la tasa oficial no recoge las transacciones reales, «la brecha se mantiene, persisten los arbitrajes y el mercado no termina de normalizarse».

«La estabilización cambiaria no es solo más oferta de divisas. También es transparencia: que el tipo de cambio publicado refleje el precio efectivo del mercado», dijo en sus redes.

LAS SUBASTAS Y EL MERCADO CAMBIARIO

Asimismo, la economista Tamara Herrera apuntó que la incertidumbre en el mercado cambiario persiste.

Durante una entrevista ofrecida a Román Lozinski, destacó que aunque se realice la colocación de bonos vía subasta por mil millones de dólares, esta situación no resuelve el problema de la brecha cambiaria.

A su juicio, el país aún enfrenta dificultades como la corresponsalía bancaria a causa de las sanciones.

Además, indicó que la brecha cambiaria alimenta la subida de precios en dólares. Ante esto, Herrera criticó la exigencia de pagos en divisas para ciertos productos.