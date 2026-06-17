Tabulador, seguro y parquímetros: Las propuestas para la regulación de los estacionamientos

La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) puso en marcha a finales de marzo un proceso de evaluación de los precios y servicios de los estacionamientos y de reuniones con los sectores involucrados.

En medio de estas reuniones, el diputado José Gregorio Correa, segundo vicepresidente de dicha comisión parlamentaria, habló con Caraota Digital y brindó detalles sobre «las conversaciones» que se han dado respecto a los estacionamientos.

Desde un principio, Correa subrayó que no han fijado «ningún tipo de tarifa» para los estacionamientos. En tal sentido, la Asamblea Nacional no hará una ley o instrumento jurídico, sino que buscará elevar un conjunto de propuestas en esta materia.

«Lo que nosotros hemos pensado es un exhorto al ejecutivo para, a través del Ministerio de Comercio, pueda elaborar un instrumento que permita la regulación de los estacionamientos», detalló Correa.

PROPUESTAS SOBRE ESTACIONAMIENTOS

Correa explicó que desde la Comisión de Administración y Servicios elevarán distintas propuestas al gobierno. Las principales se enfocan en las tarifas en los estacionamientos, las responsabilidades de los prestadores de servicios y el uso de parquímetros.

El parlamentario sostuvo que «no puedes permitir que el usuario se le perjudique con tarifas que sean inadecuadas». Aunque no ve necesario eliminar la tarifa plana, considera que sí se puede avanzar hacia un tabulador de precios, dependiendo del periodo de estancia en el lugar.

«No puede ser que una persona que va por 10, 20 minutos o menos de una hora, pague lo mismo» que quienes están un periodo superior, según el diputado. Esto aplicaría en los estacionamientos de centros comerciales, pero también de clínicas y otras instalaciones.

Correa también subrayó que los propietarios de los estacionamientos se deben hacerse «responsables». Por tanto, reveló que otra propuesta es que los prestadores de servicio tengan un seguro para cubrir los daños que sufran los vehículos de los usuarios.

Asimismo, ven con «preocupación» la «privatización de la calle» con los parqueros en espacios públicos. Para el diputado, una solución es la implementación es parquímetros, como ha hecho la Alcaldía de Caracas.

Otros aspectos que ha tomado en cuenta la comisión es la necesidad de estacionamientos para motorizados, el costo de las instalaciones de guarda y custodia, una regulación dependiendo de los ejes de los vehículos y la figura del «ticket perdido»

EL OBJETIVO: UN ACUERDO

Correa concluyó que en la Asamblea Nacional busca avanzar hacia un acuerdo entre todas las partes involucradas, incluyendo a los centros comerciales, representantes del gremio de estacionamientos, sociedad civil y asociaciones de motorizados.

«Tiene que ser acordada y firmada por todos para elevarla al Ejecutivo nacional para que llegue una regulación que sea satisfactoria para todas las partes», detalló Correa, quien descartó la creación de una ley al respecto.

El diputado adelantó que el Ejecutivo ha sido «bastante receptivo» en este tema. Incluso, el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer) «tiene bastante adelantado el trabajo».

Hasta el momento, continúan las conversaciones entre todas las partes para alcanzar un acuerdo que desemboque en una regulación de los estacionamientos. Correa confía en «vamos a lograr» llevar a buen puerto este proceso.