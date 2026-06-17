EN VIDEO: Proponen aumento salarial a trabajadores públicos ‘basado en ingresos petroleros’

Venezuela atraviesa un importante incremento de sus ingresos petroleros en los último meses. Sin embargo, dichos recursos «no se estén traduciendo en mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos ni en beneficios directos para los trabajadores del país».

Así lo manifestó este martes 16 de junio en rueda de prensa, el economista y dirigente de Unión y Cambio José Guerra, quien además afirmó que las exportaciones petroleras venezolanas podrían alcanzar este año los 35.000 millones de dólares, casi el doble de los 18.200 millones de dólares registrados en 2025.

Guerra estuvo acompañado de los diputados Tomás Guanipa, Henrique Capriles, Amelia Belisario y Pablo Pérez y demás dirigentes de la tolda. Asimismo, estimó que los ingresos fiscales derivados de la actividad petrolera podrían ubicarse alrededor de los 22.000 millones de dólares, superando ampliamente los 12.250 millones contemplados en el presupuesto nacional vigente.

#16Jun | Venezuela atraviesa un importante incremento de sus ingresos petroleros en los último meses. Sin embargo, dichos recursos «no se estén traduciendo en mejoras para la calidad de vida de los ciudadanos ni en beneficios directos para los trabajadores del país». Video:… pic.twitter.com/vIKPpp9kzp — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 17, 2026

«Estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares adicionales. La pregunta es: ¿dónde están los reales?», expresó.

El economista denunció la falta de transparencia en la administración de los recursos públicos y criticó que el Estado venezolano no publique información fiscal actualizada. Según señaló, las últimas cifras oficiales disponibles sobre la ejecución presupuestaria corresponden a datos publicados en 2018 con información del año 2009.

Guerra aseguró que los venezolanos no perciben los beneficios del incremento de los ingresos petroleros y cuestionó el destino de esos recursos.

En ese sentido, planteó tres interrogantes fundamentales: el paradero de los ingresos petroleros, el alcance de los acuerdos vinculados a la comercialización del crudo venezolano y los mecanismos mediante los cuales se están distribuyendo dichos fondos.

LEA TAMBIÉN: ESTOS SON LOS CINCO VUELOS INTERNACIONALES QUE SE ACTIVARÁN EN EL PAÍS EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES

El dirigente también destacó que la producción petrolera nacional continúa en ascenso. Citando estimaciones basadas en reportes de organismos internacionales y fuentes del sector energético, indicó que la producción venezolana habría superado el millón de barriles diarios, con perspectivas de seguir aumentando durante el segundo semestre del año.

Ante este escenario, Guerra anunció que solicitarán formalmente información sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2026 y exigirán mayores niveles de rendición de cuentas por parte de las autoridades económicas.

AUMENTO SALARIAL BASADO EN INGRESOS PETROLEROS

Asimismo, propuso un incremento salarial para los trabajadores de la administración pública, argumentando que los mayores ingresos petroleros permiten adoptar medidas para recuperar el poder adquisitivo de los venezolanos.

«Estamos pidiendo un aumento del salario de los trabajadores, no de los bonos. Los trabajadores no pueden seguir soportando esta precariedad laboral mientras ingresan recursos extraordinarios al país», afirmó.

Finalmente, Guerra sostuvo que las dificultades para exportar petróleo ya no pueden ser utilizadas como justificación para mantener los bajos niveles salariales, asegurando que actualmente Venezuela registra volúmenes significativos de producción y exportación petrolera.

La rueda de prensa estuvo centrada en la exigencia de transparencia sobre los recursos provenientes de la actividad petrolera y en la necesidad de que dichos ingresos se reflejen en mejores condiciones económicas para la población venezolana.