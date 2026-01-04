¿Suspendieron la señal a varios canales de televisión en Caracas? Esto dijo Conatel tras rumores

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desmintió este domingo la suspensión temporal de la señal para varios canales de televisión, después de que en redes sociales circulara la supuesta medida que así lo establecía.

En un breve comunicado, el organismo desestimó lo ocurrido y que, presuntamente, afectaba a Globovisión, Televen y Venevisión en la señal de la capital.

«Conatel desmiente categóricamente la información falsa que circula en redes sociales sobre una supuesta suspensión temporal de la señal abierta de las operadoras Globovisión, Televen y Venevisión en la región capital», dijo.

En ese sentido, precisó que no ha emitido «ninguna orden de suspensión de señales de canales televisivos en la región capital ni en ninguna otra región del país».

«Se exhorta a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de Conatel y medios del Estado. Y a no difundir contenidos no verificados», agregó.

La información divulgada previamente señalaba que Conatel suspendió la señal a esos canales en la zona capital e instaba a solo informarse por medios del Estado.

CONTEXTO POLÍTICO TRAS LA CAPTURA DE MADURO

Venezuela atraviesa por altas tensiones debido a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores la madrugada del sábado. Tras ello, la noche del 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma «de inmediato» como encargada la presidencia de la república, en cumplimiento estricto de la Constitución.

En un comunicado ofrecido por la magistrada Tania D’Amelio, explicó que «en vista de la agresión militar de EEUU ocurrida el 3 de enero de 2026, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela y que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, esta Sala Constitucional del TSJ, en ejercicio de la potestad interpretativa que confiere el artículo 335 de la Constitución, estima necesario efectuar una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la CRBV».

«Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la república. Esto, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y defensa integral de la nación», expone el documento.

Se espera que este lunes se le procese a Maduro por numerosos delitos asociados a narcotráfico que podrían llevar a una pena que va de 20 años a prisión de por vida.