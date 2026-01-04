Padrino López junto al Alto Mando se pronunció este 4Ene tras captura de Maduro: esto dijo

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto al Alto Mando militar, se pronunció este domingo para exigir la liberación «rápida» de Nicolás Maduro, pero también para respaldar la decisión del TSJ de nombrar a Delcy Rodríguez como «presidenta encargada».

«Nosotros desde aquí, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos su liberación. Está secuestrado el presidente titular y la primera dama de la República, la doctora Cilia Flores de Maduro», señaló en una transmisión.

Asimismo, indicó que el pueblo venezolano fue víctima de una «brutal agresión militar contra nuestra soberanía».

«Se ha violado, se ha vulnerado nuestra soberanía porque, en un despliegue sin precedentes con la república y de manera premeditada, se llevó a cabo esta agresión militar con las consecuencias que ya conocemos y que el mundo hoy también presencia, aplaudiendo la barbarie, por los desacuerdos, por lo antipatriótico, esta acción criminal contra nuestra soberanía», acuñó.

Posteriormente, en un comunicado, Padrino y el Alto Mando rechazaron «el cobarde secuestro» de Maduro y Cilia Flores. En el texto, se indica que ocurrió «luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes».

En la comunicación también atendieron la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de designar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. «Respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito. En este mismo sentido, el gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país, y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz», señaló.

Por lo anterior, dijo que se activó la totalidad del espacio geográfico nacional y «en perfecta fusión popular militar policial, la puesta en completo apresto operacional». Esto, a los fines de «integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial».

PADRINO LLAMA «A LA PAZ»

Por otra parte, hizo un llamado a mantener «la paz» y el «orden» en el país tras extracción de EEUU.

«Hago un llamado a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días, y la patria debe encaminarse sobre su carril constitucional», apuntó.

Finalmente, recordó que el lunes 5 de enero, «estaremos presenciando un acto constitucional, que es la instalación de la Asamblea Nacional».