Superpetrolero habría zarpado cargado de crudo pesado rumbo a los EEUU

Valentín Romero
Valentín Romero
Superpetrolero habría zarpado cargado de crudo pesado venezolano rumbo a los EEUU
Foto: Terminal de Jose en Anzoátegui

Un superpetrolero cargado con crudo pesado, conocido como Merey, habría zarpado este domingo desde el puerto del complejo petroquímico de Jose, en el estado Anzoátegui, con destino a los EEUU, convirtiéndose así en el primer envío directo de petróleo venezolano a la nación norteamericana tras el reinicio de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Dicho buque, considerado de los más grandes del mundo, fue fletado por la comercializadora Trafigura, y será descargado en el Louisiana Offshore Oil Port, el único atracadero de aguas profundas en EEUU, que tiene la capacidad de descargar crudo de superpetroleros.

EN VIDEO: Cabello insiste en vincular a María Corina con los niños separados de sus padres venezolanos en EEUU
EN VIDEO: Cabello insiste en vincular a María Corina con los niños separados de sus padres venezolanos en EEUU
Familia de Williams Dávila dice que fue detenido por el Sebin: Almagro exigió su liberación inmediata
Dólar BCV rompió la barrera de los Bs. 54

De acuerdo a información manejada por Reuters, la embarcación fletada por Trafigura, bautizado como «Gloria Maris», posee bandera de Liberia, y transportaría un millón de barriles, según datos y documentos a los que tuvo acceso la mencionada agencia de noticias.

ENVÍOS PREVIOS FUERON A VARIOS PAÍSES DEL CARIBE

Las compañías comercializadoras Vitol y Trafigura recibieron este mes en curso, la autorización del Gobierno del presidente Donald Trump para cargar y exportar petróleo venezolano.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: LA ADVERTENCIA DE JORGE RODRÍGUEZ A QUIEN INTENTE «ALGUNA ACCIÓN DE CORRUPCIÓN» CON RECURSOS PETROLEROS

Tras obtener las licencias, ambas empresas han enviado cargamentos con crudo venezolano a terminales de almacenamiento ubicados en distintos países del Caribe, desde donde han vendido el crudo a diversas refinerías en el mundo.

De hecho este mismo fin de semana habría partido del mismo complejo petroquímico oriental un pequeño buque petrolero identificado como «Volans», con bandera de Barbados, con destino a la terminal de Bullen Bay, en Curazao. Iba cargado con 450.000 barriles de crudo venezolano.

EMPRESAS CLAVES EN LA NUEVA VENTA DE PETRÓLEO VENEZOLANO

Las licencias especiales otorgadas por EEUU a Vitol Group y Trafigura Group, para movilizar barriles sancionados, otorgan a estas firmas una ventaja en un negocio muy lucrativo.

“Es un gran premio para los comerciantes de materias primas y mucho más inmediato que para cualquiera de las compañías petroleras globales”, afirmó Christian Frutig, exejecutivo de materias primas de Trafigura y Standard Chartered Plc.

Agregó que la situación actual representa “una oportunidad para volver a un negocio que antes estaba fuera de nuestro alcance”. El proceso implica recibir y ubicar compradores para decenas de millones de barriles sancionados, muchos de ellos retenidos en la flota fantasma.

