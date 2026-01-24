EN VIDEO: La advertencia de Jorge Rodríguez a quien intente «alguna acción de corrupción» con recursos petroleros

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, lanzó este sábado una advertencia a aquellas personas que intenten «alguna acción de corrupción» con los ingresos petroleros.

Así lo manifestó durante una consulta pública de la reforma a la Ley de Hidrocarburos con trabajadores petroleros, desde donde señaló que el gobierno, encabezado por su hermana Delcy Rodríguez, «no tolerará» que los corruptos intenten «robarse los reales» de la producción de crudo.

«La principal idea de esta Ley de Hidrocarburos y su reforma, es que logremos un aumento en la producción de petróleo, pero no para que se estén robando los reales de esta producción, no para que se estén robando los reales del trabajo que ustedes hacen», dijo Rodríguez durante su alocución.

«Al que intente alguna acción de corrupción, que se prepare», agregó.

En este sentido, invitó a los trabajadores de la industria a adaptarse a la nueva reforma para permitir que se consolide el crecimiento económico de la nación.

LO QUE DIJO DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Rodríguez también hizo referencia a la inversión privada, la cual se busca incentivar con la reforma legislativa; no obstante, aseveró que los yacimientos mineros y de hidrocarburos son bienes inalienables de la República.

“A pesar de los bloqueos, sanciones, nuestra industria sigue de pie”, afirmó antes de destacar que la reforma parcial incluirá las necesidades que tiene el sector y los empleados.

Por último, anunció que el próximo martes en sesión ordinaria de la AN se sancionará la reforma de dicha ley, la cual fue aprobada en primera discusión este jueves 22 de enero.

Por su parte, el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón indicó que la reforma de la ley recoge «varias realidades» de la industria que permitirá mejorar los servicios energéticos de la nación.