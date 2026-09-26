Superintendencia Nacional de Valores alertó sobre intentos de fraude en las redes sociales, así sería el modus operandi

A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), advirtió a los sujetos regulados e inversionistas del sector, a mantenerse alertas ante la posibilidad intentos de fraude electrónico, por parte de personas inescrupulosas.

En el escrito se explicó que el fraude se comete mediante Telegram y WhatsApp, así como en redes sociales.

El ente regulador precisó que personas no autorizadas por la institución ofrecen inversiones sin autorización. También prometen rendimientos mediante instrumentos financieros que no tienen la autorización de la Sunaval.

Recordó que el listado oficial y actualizado de los actores e intermediarios debidamente autorizados para operar en el mercado de valores local se encuentra disponible para consulta pública en su portal web oficial.

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“Se recuerda al público inversionista que la información relativa a los corredores públicos de valores, está disponible en la página web de la institución», dice el comunicado.

En el mensaje alertó a las «sociedades de corretaje de valores, casas de bolsa, bolsa de valores, corredores de productos agrícolas, casas de bolsa de productos agrícolas, empresas emisoras y asesores de inversión debidamente autorizados».

La entidad exhortó a la ciudadanía a evitar caer en la estafa y realizar sus operaciones financieras con seguridad.

La Sunaval advirtió que igualmente los instrumentos de inversión deben ser debidamente autorizados por el ente regulador.