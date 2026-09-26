Reportan aumento en la producción petrolera del estado Zulia y revelaron su próximo objetivo

Según el más reciente reporte de Pdvsa, la producción de petróleo en el occidente de Venezuela, específicamente en el estado Zulia, aumentó a 350.000 barriles diarios.

“La producción en julio y agosto se mantuvo de manera más constante por encima de los 350.000 barriles diarios (bd), en lugar de caer con frecuencia por debajo de ese nivel”, indicaron los datos de informes de Pdvsa, reseñado el portal Banca y Negocios que cita a la agencia Argus.

Agrega que el objetivo de la estatal petrolera para la división occidente es alcanzar una producción promedio sostenida de 365.000 barriles por día.

El reporte explica que el campo petrolero de Tía Juana produjo alrededor de 180.000 barriles diarios en julio y agosto. A ello se agregan los 100.000 barriles diarios de Lagunillas y entre 70.000 y 90.000 producidos en Tomoporo.

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“Estos datos apuntan hacia una producción total en Zulia de entre 350.000 y 370.000 barriles diarios de crudo liviano y mediano”, según indicaron fuentes de Pdvsa. Se trata de la empresa mixta Petroregional del Lago, donde opera la francesa Maurel & Prom.

MÁS PLATAFORMAS

Por otro lado, se informó que al estado Zulia trasladaron más plataformas de perforación y maquinaria. De esta forma se ha contribuido a sostener la producción, según informó la Cámara Petrolera de la entidad zuliana.

La cámara espera que el acuerdo de Estados Unidos con la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), con sede en Barbados impulse aún más la producción.

Sin embargo, la producción actual de crudo de Zulia sigue muy por debajo de los aproximadamente 1.500.000 barriles diarios que se extrajeron en su punto máximo de rendimiento alcanzado en 2004.