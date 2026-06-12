Venezuela

«Supera al de mayo»: Gobierno venezolano denunció otro derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
derrame

El gobierno de Delcy Rodríguez denunció ante la comunidad internacional un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago, el cuál corroboraron a través de imágenes satelitales.

«Este evento supera en magnitud al ocurrido en mayo y confirma el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras», denunció el gobierno en un comunicado divulgado por el canciller de la República, Yván Gil.

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«Ante esta situación, los organismos competentes del Estado venezolano han activado los protocolos de monitoreo y mitigación necesarios para proteger las costas afectadas», anunció el texto.

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De igual forma, exigieron al gobierno de Trinidad y Tobago que asuma plenamente su responsabilidad, adoptando medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y garantizando plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame.

«Asimismo, se reserva las acciones correspondientes ante las instancias internacionales competentes para determinar responsabilidades, exigir las compensaciones a que hubiera lugar y prevenir la repetición de hechos similares», advirtió.

La República Bolivariana de Venezuela reafirma su ineludible compromiso con la protección del ambiente, la vida y la defensa de sus espacios marinos.

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