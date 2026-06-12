«Supera al de mayo»: Gobierno venezolano denunció otro derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad

El gobierno de Delcy Rodríguez denunció ante la comunidad internacional un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago, el cuál corroboraron a través de imágenes satelitales.

«Este evento supera en magnitud al ocurrido en mayo y confirma el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras», denunció el gobierno en un comunicado divulgado por el canciller de la República, Yván Gil.

«Ante esta situación, los organismos competentes del Estado venezolano han activado los protocolos de monitoreo y mitigación necesarios para proteger las costas afectadas», anunció el texto.

De igual forma, exigieron al gobierno de Trinidad y Tobago que asuma plenamente su responsabilidad, adoptando medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y garantizando plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame.

«Asimismo, se reserva las acciones correspondientes ante las instancias internacionales competentes para determinar responsabilidades, exigir las compensaciones a que hubiera lugar y prevenir la repetición de hechos similares», advirtió.

La República Bolivariana de Venezuela reafirma su ineludible compromiso con la protección del ambiente, la vida y la defensa de sus espacios marinos.