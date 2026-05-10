Las zonas que se estarían viendo afectadas por un derrame petrolero proveniente de Trinidad y Tobago, según la cancillería

El ministro para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó sobre un derrame de crudo en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro. El derrame provendría de Trinidad y Tobago.

A través de un comunicado, difundido a través de su canal de Telegram, el ministro hizo la denuncia ante la comunidad internacional y expresó su preocupación por este hecho.

“Las evaluaciones realizadas por las autoridades venezolanas evidencian riesgos severos para manglares, humedales, fauna marina y recursos hidrobiológicos estratégicos para la seguridad alimentaria”, señala el escrito.

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También alerta que se han registrado afectaciones sobre especies vulnerables y ecosistemas de alta sensibilidad ambiental”.

La cancillería va a recabar la información necesaria sobre el incidente y el correspondiente plan de acción para a mitigación y contención del derrame.

Además, Venezuela exige el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el derecho internacional y la adopción urgente de medidas de reparación frente a los daños ocasionados.

DERRAMES EN CARDÓN

A finales de marzo Pdvsa desplegó diversos equipos de contención para mitigar dos derrames petroleros detectados en las proximidades de la refinería Cardón, estado Falcón, según confirmaron fuentes y reportes internos a los que accedió Reuters.

El oleoducto LOL sufrió la primera ruptura la noche del miércoles en el municipio Carirubana. Esto generó un vertido de dimensiones moderadas muy cerca del complejo ubicado en Punta Cardón.

Los operarios de la estatal detuvieron inmediatamente el bombeo por la tubería. Todo esto con el fin de reducir el impacto ecológico en la zona, de acuerdo con la información contenida en el documento de Pdvsa.

El segundo de los derrames afectó la mañana del jueves al municipio Miranda, justo al otro lado del Golfo de Coro. Allí, otra falla en el mismo oleoducto provocó una nueva mancha de petróleo.

La administración de Pdvsa mantuvo silencio oficial y evitó precisar el volumen total de hidrocarburos que terminaron en el ecosistema marino tras ambos incidentes consecutivos.