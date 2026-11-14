«Sufren todo tipo de maltrato»: Eurodiputado publicó carta de familiares de militares que se declararon en huelga de hambre en Ramo Verde

El eurodiputado Hermann Tertsch, publicó en sus redes sociales una carta de los familiares de los militares presos en Ramo Verde, quienes llevan varios días en huelga de hambre.

En el post, el parlamentario denunció que “los presos políticos en la cárcel militar… sufren todo tipo de maltrato, tortura, sevicias y atropellos por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez”.

Explicó que la carta contiene “demandas para denunciar y poner fin a tan injusta y cruel situación. Disponemos de la identidad de los 141 firmantes. Tenemos el honor y el deber de hacernos pleno eco”, afirmó.

En este sentido, señaló que, ante esta situación, “hacemos públicas las demandas de todos estos presos militares que mantienen sus protestas en Ramo Verde. Al tiempo que demandamos su inmediata puesta en libertad sin condiciones”.

Tertsch también mencionó en la publicación “la transición política hacia la democracia que la magnífica y encomiable intervención de EEUU del 3 de enero hizo posible”.

Asimismo, aseguró que “la inmensa mayoría de los venezolanos defiende” esa transición y “exige la rápida solución a la monstruosa contradicción que se da ya en Venezuela”.

Hace referencia a la mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición, la cual avanza “en un calendario hacia el pleno establecimiento de instituciones de la democracia y el Estado de derecho y unas elecciones en 2027”.

Sin embargo, insistió en que, “mientras se mantienen las peores condiciones de la dictadura de inhumanidad y desprecio a los derechos y la dignidad de la persona en Ramo Verde y en otras prisiones”.

El europarlamentario ratificó el “reconocimiento y gratitud a las autoridades de EEUU por su intervención”.

Y aprovechó para pedir al secretario de Estado, Marco Rubio, “que ponga fin al mantenimiento de esta anacrónica e injusta reclusión de estos presos inocentes de toda culpa y presos por hacer frente a la injusticia”.

Finalmente, afirmó que “contará con el aplauso y la gratitud inextinguible a EEUU del pueblo venezolano en el umbral del año 2027”. Y agregó que los venezolanos esperan “que esas elecciones abran, bajo el liderazgo de María Corina Machado, la nueva era de democracia plena en Venezuela”.

Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, miembros del partido VOX, llegaron a Venezuela esta semana y han sostenido diversas reuniones en el país.