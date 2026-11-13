EN IMÁGENES: Eurodiputados lograron visitar a Perkins Rocha en su casa

Los eurodiputados españoles Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch visitaron este viernes al abogado y preso político Perkins Rocha en su vivienda en Caracas, apenas un día después de que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidiera su acceso.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela informó en sus redes sociales sobre la visita. En las imágenes se puede ver a ambos eurodiputados con Rocha, quien permanece en arresto domiciliario, y su esposa, María Cipriani.

«A pesar de los obstáculos y la arbitrariedad de los funcionarios policiales, los eurodiputados pudieron ingresar a ver al abogado Perkinks Rocha», indicó Vente, que volvió a exigir en la liberación del preso político.

#AHORA | Funcionarios policiales, le piden a los eurodiputados Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías su documentación antes de ingresar a la vivienda de @PerkinsRocha este #13Nov https://t.co/UdxUQQeEnq — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 13, 2026



La visita de los eurodiputados se dio apenas un día después de que un contingente de la PNB impidiera el ingreso a casa Rocha. Tras varias horas de espera, los españoles no tuvieron más opción que hablar con el abogado por la ventana de su casa.

ROCHA AGRADECIÓ LA VISITA

Luego de que fuera confirmado el encuentro con los eurodiputados, el propio Rocha les agradeció. «La perseverancia ciudadana triunfa cuando los objetivos son nobles», dijo en su cuenta de X (Twitter).

«Ustedes se llevan una radiografía exacta de lo que hoy son los anhelos ciudadanos más fidedignos: respeto a los derechos civiles y libertad… La lucha continúa hasta el final», añadió Rocha.

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La perseverancia ciudadana triunfa cuando los objetivos son nobles!!! Gracias amigos Herman Tertsch Jorge y Martin Frías, dignos Eurodiputados españoles. Uds se llevan un radiografía exacta de lo que hoy son los anhelos ciudadanos más fidedignos: Libertad, Respeto a la Derechos Civiles y Libertad… La lucha continúa hasta el final!!!… — Perkins Rocha (@PerkinsRocha) November 13, 2026



Rocha, asesor jurídico de Vente Venezuela, lleva más de dos años como preso político. Aunque fue excarcelado a principios de este año, permanece en arresto domiciliario y con otras restricciones.

Durante su arresto domiciliario, Rocha ha recibido a distintas personalidades de la política nacional. En las últimas semanas, recibió a María Corina Machado, líder de Vente, y a Dinorah Figuera, líder de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo.