La vida de Esteban Aray ya no es la misma, el joven de apenas 25 años asimila todo lo que cambió desde el fatídico 24 de junio de 2026, cuando el doble terremoto redujo toda su cotidianidad, sueños y metas a una pequeña carpa que hasta el día de hoy le sirve de refugio.

Su hogar en Caracas se vio severamente dañado, por lo que -como muchos de sus vecinos- fue evacuado e instalado en Nuevo Circo, cerca a la Plaza de Toros.

Junto a su familia -contó- sobre todos los cambios a los que tuvo que adaptarse en su nueva realidad tras casi cinco meses de la tragedia.

El primero, fue la llegada de más mascotas y es que en principio tenía tres gatos, que se convirtieron en seis, luego de que una del clan adoptara a tres felinos que habían sido abandonados a su suerte en el refugio.

Pese a estar conscientes del espacio reducido, decidieron en familia estar en compañía de esos animalitos -que como ellos- también necesitaban de un lugar donde resguardarse.

EL DÍA A DÍA: LA PRIMERA BATALLA POST SISMO

Con la mirada esperanzada y rodeado de sus gatos, Esteban explicó que su día comienza a partir de las nueve de la mañana desde la carpa que se encuentra justo debajo de un árbol que desprende hojas secas.

La cotidianidad no es sencilla, solo el tema del agua es un primer reto que enfrentar, pues solo cuentan con un tanque de 50 litros para una cantidad de más de 100 personas que conviven allí en la comunidad improvisada.

El agua no abunda, y la situación se complica dependiendo los días, pues ducharse no es opción: “cuando hace mucho sol, el calor es insoportable, solo imagina lo caluroso que es estar dentro de una carpa, es como estar dentro de un microondas”, exclamó.

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También está la otra parte, explicó: “Cuando llueve, las carpas se inundan por la parte de abajo, atrae zancudos y ya hay personas que se han enfermado porque el agua se estanca”.

Anteriormente, también relató que muchos debían realizar sus necesidades en el Museo de Arquitectura, ubicado en la avenida Bolívar de Caracas, mientras algunas organizaciones no gubernamentales le prestan su apoyo.

Cuando cae la noche, conciliar el sueño es otra odisea, que quizás ni el mismísimo Ulises podría lidiar, entre el ruido de los carros y las motos que se adueñan sin piedad de lo que debería ser la calma de las penumbras.

“Cuando llegan los fines de semana y fechas de cobro, es muy tedioso tratar de dormir cuando hay demasiada gente en la calle, muchos motorizados, no les importa absolutamente nada cuando se trata de perturbar la poca tranquilidad que podamos tener”.

RESILIENCIA ANTE LAS ADVERSIDADES

A pesar de lo vivido en el campamento, enfermarse y hasta lidiar con el estrés post traumático del doblete sísmico, se mantiene enfocado. «Poco a poco he retomado parte de mi vida», dijo visiblemente ansioso.

Por las tardes, luego que baja un poco el sol, él y su familia toman ese momento para distraerse, como visitar centros comerciales, «así evitamos la monotonía de estar allí esperando que algún día lleguen respuestas positivas», expresó.

Junto a su familia se aferra al optimismo y a que las buenas noticias están por llegar: “la esperanza es lo último que se pierde para retornar a casa”, exclamó.

A pocas semana para la navidad, su sueño anhelado es recibirla en su casa, agradeciendo que todos podrán estar juntos para las fechas. «Gracias a Dios, corrimos con mucha suerte porque todos estamos vivos».

¿Qué le pediría Esteban al Niño Jesús? Sin duda, la respuesta de los sobrevivientes del 24 de junio que solo esperan un bálsamo de alegría que les reviva la fe. “Siempre espero que toquen la carpa y nos digan, recojan que regresan a su casa, Feliz Navidad».