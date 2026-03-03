Sueldo mínimo debe ser anclado a una «moneda dura», esta es la propuesta de los empleados públicos

Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), insistió este lunes en la necesidad de aumentar el «ingreso mínimo», a la vez que alertó sobre la situación que viven los trabajadores del país.

Suárez sostuvo una entrevista en el programa Dos Más Dos del medio Unión Radio. Mientras que desde Fedeunep piden un ajuste salarial progresivo y anclado a una moneda dura, el gremialista insistió en que se debe alcanzar un incremento en el corto plazo.

«En este momento de crisis que tenemos, visto los costos de bienes y servicios, se aumente el ingreso mínimo», dijo Suárez. «Esperamos que se apruebe el ingreso mínimo, un incremento inmediato para este mes», acotó.

Suárez consideró que lo ideal sería activar de inmediato un nuevo foro de diálogo. En tal sentido, espera que todos los actores, empleados, trabajadores y gobierno, puedan debatir sobre los «cambios que necesita la Ley del Trabajo».

PROPUESTA DE SUÁREZ

El gremio insiste en la necesidad de un incremento del ingreso, aunque no han alcanzado un acuerdo con las autoridades. Ante este escenario, Suárez consideró que se debe dar un aumento hasta que los diálogos lleguen a buen puerto.

«Vamos a proponer elevar un poco el ingreso mínimo en el sector público para que entonces el empresariado del sector privado también ajuste los bonos que otorga por el mismo concepto a los trabajadores», añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELCY RODRÍGUEZ LLAMÓ A SUPERAR EL «ODIO» E INSISTE EN PEDIR CESE DE SANCIONES

Suárez subrayó que la situación para los trabajadores es «complicada», lo que obliga a mejorar sus ingresos. «Sencillamente, es la realidad y le podemos preguntar en la calle a cualquier trabajador venezolano», añadió.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras en el salario mínimo y las pensiones. El gobierno venezolano, por su parte, optó por indexar los bonos y a finales de abril incrementó el «ingreso integral» a 160 dólares mensuales.