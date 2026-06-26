Sudeban dice que los bancos mantienen activos sus servicios en medio de la tragedia por los terremotos

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que todas las instituciones del sector bancario nacional mantienen activos todos sus servicios de sistemas de pago y banca digital.

En cuanto a la atención de taquilla y red de cajeros automáticos, estas se encuentran disponibles en las agencias que no hayan sido afectadas por los devastadores terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles.

En es sentido, Sudeban reiteró la invitación a todos los usuarios a hacer uso de los canales electrónicos disponibles para facilitar sus operaciones bancarias.

EL TERREMOTO EN VENEZUELA