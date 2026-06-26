Sudeban dice que los bancos mantienen activos sus servicios en medio de la tragedia por los terremotos

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que todas las instituciones del sector bancario nacional mantienen activos todos sus servicios de sistemas de pago y banca digital.
En cuanto a la atención de taquilla y red de cajeros automáticos, estas se encuentran disponibles en las agencias que no hayan sido afectadas por los devastadores terremotos de 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles.
En es sentido, Sudeban reiteró la invitación a todos los usuarios a hacer uso de los canales electrónicos disponibles para facilitar sus operaciones bancarias.
EL TERREMOTO EN VENEZUELA
La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este viernes un nuevo balance con la cifra de fallecidos. Esto a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron al país el 24 de junio.
Destacó que la cidra de muertos se elevó a 589 y la de los heridos a 2.980.
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«Hemos rescatado con vida a decenas de personas. Nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a sus familias», dijo en un acto transmitido por VTV.
Asimismo, indicó que se han producido 214 réplicas en el país desde los terremotos de 7,2 y 7,5 que ocurrieron el miércoles.