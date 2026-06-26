Delcy Rodríguez ordenó «la militarización» de La Guaira: «Es zona de desastre natural»

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes la militarización del estado La Guaira, el más afectado por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados la tarde del miércoles.

«Hemos declarado a La Guaira en zona de desastre natural por la magnitud del impacto de este fenómeno que devastó zonas enteras en este estado y que ha ameritado planes especiales de atención», indicó.

En ese sentido, sostuvo que «estamos en un proceso de saturación de alimentos y de agua para atender a la población y hemos tomado la decisión de militarizar el estado La Guaira».

«Nuestra Fanb está en La Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta nuestro pueblo», dijo.

Rodríguez apuntó que pudieron limpiar la vialidad para que los rescatistas pudiera llegar a los edificios y viviendas que colapsaron y así empezarán las labores de los especialistas nacionales e internacionales.

«Rescatistas de República Dominicana, México, EEUU, El Salvador, Suiza ya llegaron al país para dar la mano solidaria al pueblo venezolano. Los rescatistas ya están distribuidos en las distintas zonas de desastre para salvar vidas», comentó.

Destacó que «vamos al rescate de las personas que están atrapadas bajo los escombros, estamos sin descansos desde que teníamos la tarea de rescatar a las personas y que sus familias están pasando horas muy duras con la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos».