SUCRE SIGUE EN EMERGENCIA HÍDRICA: Así será el plan de contingencia especial activado por Semana Santa

En un esfuerzo por mitigar el impacto de la crisis de agua que atraviesa el oriente del país, debido a una falla crítica en el sistema del Embalse Turimiquire, la Gobernación del estado Sucre, en coordinación con el Ministerio de Atención de las Aguas, anunció la activación de un plan de contingencia especial a aplicarse durante el asueto de Semana Santa.

Jhoanna Carrillo, gobernadora de la entidad, anunció la activación del plan, que serviría para garantizar el agua a los prestadores de servicios turísticos en Cumaná, Araya y Marigüitar, con el fin de atender a los temporadistas.

Los balnearios, hoteles y posadas podrán ofrecer el servicio de piscinas y atracciones turísticas que ameriten el servicio de agua, precisó Carrillo en declaraciones reseñadas por Unión Radio.

LEA TAMBIÉN: PDVSA HABRÍA DESPLEGADO EQUIPOS PARA CONTENER DOS DERRAMES PETROLEROS CERCA DE CARDÓN

“Hemos trabajado justamente con la Cámara de Comercio y con los equipos a través de Corsotur para garantizar en estos días de asueto el vital líquido. Igual el puesto de comando está alerta para cualquier suministro adicional, acompañamiento adicional que tengamos que hacer para no tener ningún tipo de novedades y contratiempos”, subrayó.

Asimismo, indicó que para garantizar el resguardo de los temporadistas, se desplegó un operativo de seguridad con más de 9.000 funcionarios y 26 puntos de atención ciudadana en toda la región.

39 CAMIONES CISTERNA HABILITADOS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA

La estrategia, diseñada para garantizar el recurso mínimo vital, contempla el despliegue ininterrumpido de una flota de 39 camiones cisterna. Según fuentes oficiales, estas unidades operarán en turnos rotativos durante todo el día y la noche, priorizando el abastecimiento de centros hospitalarios, ambulatorios y laboratorios, así como a las comunidades de los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta.

De igual manera, para asegurar el aprovechamiento máximo del agua disponible, el Ejecutivo regional ratificó la vigencia del Decreto Nº 277. Bajo esta normativa, queda terminantemente prohibido el funcionamiento de fuentes ornamentales y el lavado de vehículos en establecimientos comerciales o áreas públicas.

Además, se advirtió que habrá sanciones severas para quienes realicen tomas ilegales en las aducciones principales o intenten comercializar el agua de forma especulativa.

«No es solo un plan de distribución, es un plan de preservación. Estamos en una situación crítica debido a la rotura en el túnel matriz y cada litro cuenta», señalaron autoridades de Hidrocaribe, quienes trabajan junto a buzos de la Armada para agilizar las reparaciones en la infraestructura afectada.

Se espera que las maniobras técnicas en el embalse permitan restablecer el flujo hacia Sucre y el estado Nueva Esparta en los próximos días.