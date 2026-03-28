Pdvsa habría desplegado equipos para contener dos derrames petroleros cerca de Cardón

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) habría desplegado el viernes diversos equipos de contención para mitigar dos derrames petroleros detectados en las proximidades de la refinería Cardón, estado Falcón, según confirmaron fuentes y reportes internos a los que accedió Reuters.

El oleoducto LOL sufrió la primera ruptura la noche del miércoles en el municipio Carirubana. Esto generó un vertido de dimensiones moderadas muy cerca del complejo ubicado en Punta Cardón.

Los operarios de la estatal detuvieron inmediatamente el bombeo por la tubería. Todo esto con el fin de reducir el impacto ecológico en la zona, de acuerdo con la información contenida en el documento de Pdvsa.

El segundo de los derrames afectó la mañana del jueves al municipio Miranda, justo al otro lado del Golfo de Coro. Allí, otra falla en el mismo oleoducto provocó una nueva mancha de petróleo.

La administración de Pdvsa mantuvo silencio oficial y evitó precisar el volumen total de hidrocarburos que terminaron en el ecosistema marino tras ambos incidentes consecutivos.

DERRAMES, EL RESULTADO DE «AÑOS DE DESINVERSIÓN»

Estos episodios, dijo Reuters, evidencian las consecuencias de años de «desinversión» en el parque industrial del país, donde el uso de tuberías dañadas y equipos «obsoletos» deriva en constantes desastres ambientales.

Varios pescadores de la región denunciaron la contaminación del Golfo de Coro y entregaron a Reuters material audiovisual que expone el crudo flotando sobre el agua y rodeando las instalaciones tras los derrames.

La infraestructura petrolera nacional manifiesta señales críticas de abandono y falta de mantenimiento, según el reporte de la agencia. Esto eleva la alarma por la seguridad ambiental y el estado de las plantas tras décadas de descuido.