Subsecretario de EEUU visitó el Hospital Vargas de Caracas para «conocer los nuevos equipos médicos»

El subsecretario de Comercio para Mercados Globales de Estados Unidos, David Fogel, visitó este miércoles el Hospital José María Vargas de Caracas, en el marco de su viaje oficial a Venezuela.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas informó de la actividad encabezada por Fogel, quien arribó al país en horas de la mañana. La visita se enfocó en «conocer los nuevos equipos médicos de Philips y su aliado estratégico Meditron».

«El proyecto incluye equipos tomógrafos, sistemas de ultrasonido y tecnologías avanzadas de diagnóstico y tratamiento», apuntó la Embajada. «Estos equipos adquiridos contribuirán a fortalecer la prestación de servicios de salud y ampliar el acceso a una atención de calidad en Venezuela», agregó.

En las imágenes difundidas por la Embajada se puede ver a Fogel y su equipo en las instalaciones del hospital, ubicado al oeste del país. También está presente el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado.

El Subsecretario David L. Fogel de @CommerceGov visitó el Hospital Vargas de Caracas para conocer los nuevos equipos médicos de @Philips y su aliado estratégico @Meditron. El proyecto incluye equipos tomógrafos, sistemas de ultrasonido y tecnologías avanzadas de diagnóstico y tratamiento. Estos equipos adquiridos contribuirán a fortalecer la prestación de servicios de salud y ampliar el acceso a una atención de calidad en Venezuela. @Philips tiene una presencia significativa en EE.UU. e invierte más del 40% de su gasto global en investigación y desarrollo ennuestro país, lo que apoya el desarrollo de estas tecnologías. Seguimos apoyando la recuperación del sector salud de Venezuela en el marco del plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio. @ExportGov — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) October 7, 2026

FOGEL EN VENEZUELA

El viaje de Fogel se dio en el marco de la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio. «Seguimos apoyando la recuperación del sector salud de Venezuela en el marco del plan de tres fases», dijo la Embajada.

Fogel arribó a Venezuela este mismo miércoles y se reunió con el canciller, Félix Plasencia. Según informó la Embajada, el encuentro se enfocó en «potenciar oportunidades de mercado para ambos países».

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Agencias internacionales indicaron que Fogel tiene agendados encuentros de alto nivel con miembros del gabinete económico. Sin embargo, la Embajada se limitó a informar de «iniciativas que consolidan la recuperación económica de Venezuela».

Las autoridades venezolanas y estadounidenses no han revelado mayores detalles sobre la agenda de Fogel o cuántos días permanecerá en el país. La Embajada en Caracas suele informar sobre algunas de las actividades de estas visitas oficiales.