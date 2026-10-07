Subsecretario de Comercio de EEUU arribó a Caracas, se reunió con Félix Plasencia

El subsecretario de Comercio para Mercados Globales de Estados Unidos, David Fogel, arribó a Caracas como parte del avance en el intercambio económico con Venezuela.

«Hoy se reunió con el ministro Félix Plasencia de la Cancillería de Venezuela para potenciar oportunidades de mercado para ambos países», informó la embajada de los Estados Unidos en Caracas a través de sus redes sociales.

El organismo también compartió una serie de fotos en la que se puede ver a Fogel junto a Plasencia y otros funcionarios de ambos países en diversas reuniones de trabajo.

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«Estas iniciativas consolidan la recuperación económica de Venezuela bajo el plan de tres fases del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio», concluyó la embajada.

La agenda de Fogel en Caracas, por ahora, no incluye públicamente mayores detalles sobre eventuales acuerdos específicos ni sobre nuevas inversiones.

No obstante, agencias internacionales señalan que tendrá encuentros de alto nivel con miembros del gabinete económico.

Hasta el momento Plasencia no se ha pronunciado con respecto a la reunión.