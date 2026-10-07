«Estoy arrepentido»: Habló el tiktoker que se viralizó por lanzar mezcla de desechos a empleado de famosa cadena de farmacias

El tiktoker que se hizo viral por lanzar un balde lleno de orina a un trabajador de Farmatodo, rompió el silencio luego de que un influencer lo increpara en vivo.

«Estaba haciendo una batalla y caí en un reto que la única salida para cumplir era eso. Yo sé que eso no está bien porque está mal hecho, yo estoy arrepentido, como lo dije en un live porque eso no se hace. Y otra cosa hermano, tú no me puedes estar funando así sin saber ¿Estás claro?», dijo el tiktoker identificado como Xavier en conversación con el influencer César Andrés Berrios quien le reprochó su actuar.

Ahora resulta que Xavier anda asustado y pide que no lo expongan más. No me jodas, chamito. Sea serio. https://t.co/GEONJUCUGt — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) October 7, 2026

El tiktoker intentó justificarse asegurando que lo hizo por dinero. «Yo sé que eso que hice no se le hace a nadie, porque es una ratada lo que hice, pero coñ.. mamagu%$% también tienes que ver que la gente está lanzando plata en todo y por más que sea yo tampoco tengo casi plata».

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«Lo que hice, no lo tuve que hacer. Obviamente, tú tienes la razón. Yo voy a hacer mi video, voy a pedir disculpas», añadió Xavier.

Cuando César Andrés Berrios le dijo que había cometido un delito y sí se entregaría a las autoridades, el tiktoker dejó entrever que espera que no pase a mayores con las disculpas públicas que emitirá.

«Yo sé hermano, yo sé eso, estoy claro. Yo sé que hice mal y voy a salir y voy a hacer un video a pedir disculpas», respondió.

Además, aclaró el contenido que tenía el líquido. «Yo a ese pote no le eché mierda ni nada por el estilo que pudiera afectar a una persona. Le eché agua, harina, salsa de tomate, mantequilla».

En ese momento, el influencer lo volvió a cuestionar: «¿Orina no tenía?». Aunque lo negó una primera vez, luego terminó admitiendo que sí tenía.