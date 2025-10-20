Sube a siete el número de cuerpos recuperados en mina inundada de Bolívar, labores de búsqueda no se detienen

Los equipos de rescate han hallado hasta el momento siete de los cuerpos de las 14 personas fallecidas tras la inundación de una mina en el sector Caratal del municipio El Callao, en el estado Bolívar.

Estos cuerpos se han recuperado en seis días de búsqueda continua, las cuales no se detienen, ya que todavía hay siete cuerpos desaparecidos.

La información de los nuevos hallazgos fue confirmada por el alcalde de la localidad, Coromoto Lugo. El burgomaestre también decretó tres días de duelo con prohibición de eventos, celebraciones y venta de licor por la tragedia que enluta al poblado minero.

IDENTIFICADOS LOS CUERPOS RECUPERADOS

Hasta el momento los cadáveres recuperados fueron identificados como Robert Custodio, Jonathan Ramírez, Manuel Belisario, Félix Gilberto Romero, David Guevara, José López y Eduardo José Ramón Silva, según lo reseñado por Radio Fe y Alegría.

La mina en cuestión, conocida como Cuatro Esquinas, está compuesta por pozos subterráneos o cilindros que tienen una profundidad de 40 a 50 metros, estas vetas están interconectados a través de galerías donde los trabajadores del oro se van haciendo camino para poder extraer el mineral.

MÁS DE 15 ORGANISMOS EN LAS LABORES DE RESCATE

Es importante recordar que la mina se inundó debido a las fuertes precipitaciones del pasado domingo 12 de octubre. Esto imposibilitó que las víctimas pudiesen salir.

Más de 15 organismos de rescate han ejecutado labores de achique para poder extraer el agua y recuperar los cadáveres.

La gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, informó que también se está trabajando en 13 pozos adyacentes a los cilindros principales.

A través de las redes sociales, familiares de los mineros fallecidos han manifestado que los trabajos se desarrollan con lentitud y exigen el rescate de todas víctimas.

Por su parte, las autoridades aseguran que no pararán los trabajos hasta dar por terminada la recuperación de las víctimas.