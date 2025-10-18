VIDEO VIRAL: Capturan a ladrón en pleno robo de teléfono en una cola en Chacao

Funcionarios de la Policía de Chacao capturaron este viernes a un sujeto, identificado como Jorge Luis Guzmán Cordero, mientras cometía un robo en la urbanización El Rosal, en el este de Caracas.

La policía municipal publicó en sus redes sociales el video de la captura en la avenida Lazo Martí. En las imágenes se aprecia que Guzmán, que tenía un arma en la cintura, estaba a bordo de una motocicleta y se paró junto a un vehículo.

Guzmán amenazó de muerte a la víctima para despojarle sus pertenencias. Sin embargo, el antisocial no contaba con que una comisión de PoliChacao estaba en las inmediaciones de la escena del crimen.

«Un funcionario de la policía municipal de Chacao lo interceptara con precaución haciendo uso de su arma de reglamento para obligar al antisocial a rendirse en plena vía pública», explicaron las autoridades.

GUZMÁN ES DE UNA BANDA

Con el paso de los minutos, hasta cinco funcionarios de seguridad estaban en el lugar ejecutando la detención de Guzmán. Luego el sujeto fue trasladado a los calabozos de la policía.

Las autoridades apuntaron que Guzmán es un criminal con un amplio prontuario. Cuenta con antecedentes por robo a personas, robo de vehículo, posesión de sustancias estupefacientes, violencia y aprovechamiento de las cosas provenientes del delito.

Guzmán permanecerá detenido en los calabozos de PoliChacao hasta que sea presentado ante los tribunales. «Se le decretara medida judicial de privativa de libertad por el delito de robo agravado», apuntaron las autoridades.

PoliChacao avanza en las investigaciones y, junto a las autoridades nacionales, para desmantelar la banda de alias El Carlos. Esta agrupación se dedicaba a robar celulares para comercializarlos en Sabana Grande o llevarlos de contrabando a Colombia.