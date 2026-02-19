Subcultura Therian en Caracas: esta es la ordenanza que aplicaría multas a quienes ‘alteren la paz’

La aparición de los therians sigue dando mucho de qué hablar, especialmente tras la viralización de un supuesto video grabado en Sabana Grande, en Caracas. Ahora muchos se preguntan qué dice la ley sobre estas prácticas.

En redes sociales se han viralizado casos de jóvenes usando máscaras y accesorios imitando o actuando como perros o gatos. Los therians se identifican con un animal, llegando a ladrar, lamerse las «patas» o, simplemente, caminando en cuatro patas.

Aunque la ley venezolana no menciona específicamente a los therias, la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del municipio Libertador de Caracas ofrece algunas normas sobre la conducta de la ciudadanía en las calles.

Los artículos 17 y 25 establecen que cualquier conducta que altere la paz o genere hostigamiento podría llegar a ser sancionada. Como era de esperar, la ordenanza no especifica qué hacer en caso de los therians.

Si un funcionario cree que el «comportamiento animal» de los therians afecta el orden, podría tomar medidas. El infractor enfrentaría una multa de 100 veces la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) o 40 horas de trabajo comunitario.

DERECHOS DE LOS THERIANS

Igualmente, hay que recordar que la ley también menciona las libertades individuales de la ciudadanía. El artículo 10 de la ordenanza protege la «diversidad cultural» y el libre desenvolvimiento de la personalidad.

En caso de que un funcionario vea a unos therians, no podría confiscar los accesorios y sancionar si no incumple las normativas. Mientras no agredan, bloqueen espacios o afecten a los demás ciudadanos, deberían poder hacer sus prácticas sin mayor problema.