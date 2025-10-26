«Su compromiso ha sido clave»: CEV se solidarizó con el cardenal Baltazar Porras

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), se solidarizó este domingo con el cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, tras los incidentes que le impidieron completar su viaje a Isnotú, estado Trujillo, donde se llevaría a cabo una misa de acción de gracias en honor a San José Gregorio.

«La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) desea expresar públicamente su profunda solidaridad y apoyo a su Eminencia el Cardenal Baltazar Porras Cardozo (…) ante los lamnetables acontecimientos que le impidieron trasladarse el día de ayer a Isnotú, estado Trujillo, para presidir la Santa Eucaristía programada para hoy (domingo), día de la festividad de José Gregorio Hernández», reza una misiva publicada por el ente eclesiástico en sus redes sociales.

Asimismo, señalaron que reconocen y valoran el papel fundamental que jugó el cardenal venezolano en los procesos que llevaron a la canonización del reconocido «médico de los pobres» y la madre Rendiles.

«Su compromiso ha sido clave para que la Iglesia Universal reconozca la santidad de estos insignes venezolanos», concluyó la CEV en el comunicado.

Es importante resaltar que la publicación estuvo acomapañada de un contundente mensaje de la iglesia venezolana, donde instó a no usar los símbolos de fe en beneficio propio.

«Hacemos un llamado firme a los sectores del país a no utilizar los símbolos de nuestra fe ni la figura de nuestros santos con fines particulares. La fe es un camino de unidad, no de división. Mantengamos viva la devoción en el respeto y la caridad», solicitó el ente religioso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caraota Digital (@caraotadigital)

DENUNCIA DE BALTAZAR PORRAS

En un video subido a las redes sociales el cardenal venezolano, explicó todo lo que tuvo que atravesar este sábado, en su intento de llegar al lugar donde se realizaría este acto litúrgico, después que el Obispo de la entidad andina lo invitó a sumarse a la celebración.

Porras indicó que la noche del viernes el viceministro de Culto le hizo una llamada para notificarle «lo inconveniente» que resultaría su presencia en la celebración religiosa.

Posteriormente, cerca de a media noche del mismo viernes, recibió un correo electrónico que le advertía de la suspensión del vuelo, de la aerolínea Conviasa, que tenía previsto para el sábado, supuestamente hasta el martes 28 de octubre. No obstante, aseguró tener conocimiento de que el vuelo salió a la hora pautada.