«Estamos viviendo una fiesta monumental»: Las emotivas palabras de monseñor Raúl Biord en misa por celebración de los primeros santos venezolanos

El monseñor Raúl Biord Castillo, arzobispo de Caracas, lideró este sábado en la capital una misa para celebrar la canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, ante la imposibilidad de que se llevara a cabo en el Estadio Monumental por la falta de aforo, lo que llevó a cambiar los planes para conmemorar este hecho histórico.

De acuerdo con la Iglesia venezolana, las celebraciones se llevarán a cabo este fin de semana en todas las parroquias y comunidades del país para honrar a Santa Carmen Rendiles y San José Gregorio Hernández. Al respecto, Biord consideró que a pesar de no estar en el estadio capitalino, la fiesta es «monumental».

«Hoy estamos celebrando la fiesta de la santidad, para dar gracias a Dios por las canonizaciones de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles», expresó a la hora de dar la misa.

Asimismo, dijo que todos los venezolanos sienten un «orgullo profundo por estos dos compatriotas, que, podemos decir, se han graduado de santos, que es la última y más importante graduación. Significa que ya están con Dios, disfrutando de su compañía e intercediendo por nosotros como mediadores».

«Queríamos reunirnos hoy en el Estadio Monumental. Sin embargo, la gran cantidad de fieles que querían participar, nos llevó a tomar una decisión hermosa: celebrar en todas las parroquias y comunidades, unidos en espíritu y profunda comunión», recordó Biord Castillo.

Finalmente, precisó que aunque «no estamos en el estadio, ahora sí estamos viviendo una fiesta monumental, porque Venezuela, ahora y para siempre, es tierra de santos».

CELEBRACIONES POR LOS SANTOS CONTINUARÁN TODO EL FIN DE SEMANA

A mediados de semana, la Iglesia anunció la suspensión de actos litúrgicos por la falta de aforo en el Estadio Monumental. Por esa razón, decidió que se llevarían a cabo las celebraciones para honrar a los santos venezolanos en cada parroquia y comunidad.

La fiesta inició a las 10 de la mañana de este 25 de octubre en todas las parroquias. «Queremos que cada una sea protagonista de esta gran celebración», dijo previamente la Arquidiócesis de Caracas.

Asimismo, indicó que la celebración se extenderá durante todo el fin de semana. «El domingo, 26 de octubre, primera fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández, invitamos nuevamente a todos a asistir a sus parroquias para celebrar con devoción la misa en honor a nuestros nuevos santos».

«Hagamos que esta invitación se multiplique en redes, en nuestras familias y comunidades, para que cada rincón de Venezuela viva esta gran Fiesta de la Santidad», concluyó.