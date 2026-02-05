Starlink ya está disponible en el país, estas son las tiendas donde puedes comprar el kit

La empresa de Internet satelital Starlink activó el martes su servicio en Venezuela, ofreciendo a los clientes distintos canales para adquirir sus equipos y brindando un descuento de lanzamiento.

Starlink informó en su página web sobre su llegada a Venezuela. Desde el 3 de febrero, el servicio está disponible en Venezuela y los «kits están disponibles en los distribuidores aprobados, Daka y Multimax».

«El servicio de Starlink estará disponible para los clientes en Venezuela a través de dos canales: los kits de Starlink recién comprados a minoristas aprobados o para los clientes existentes en Venezuela que actualmente tienen planes de servicio itinerante», expuso.

Igualmente, Starlink precisó que todavía no se puede comprar un kit por Internet desde Venezuela. Por el momento, solo se podrán adquirir en uno de los distribuidores locales o, quienes ya tengan la antena, cambiando el plan de servici.

DESCUENTO DE STARLINK

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Starlink no ha brindado detalles sobre los precios del servicio para Venezuela. Sin embargo, aclaró que habilitaron un descuento de lanzamiento, aunque no precisó el periodo de esta oferta

«El plan de servicio Residencial de Starlink está actualmente disponible con un 50 % de descuento en Venezuela», expuso. «La facturación es en dólares. Se aceptan pagos de tarjetas de crédito internacionales y bancos no sancionados», agregó.

Los usuarios deberán activar una cuenta en la página web de Starlink y verificar que su banco admita pagos en dólares. Lo mismo tendrán que hacer quienes busquen cambiar el plan Itinerante (sin ubicación fija) al servicio Residencial.

Starlink es un servicio fabricado por SpaceX y consiste en una serie de satélites orbitales que se conectan con la antena instalada en el hogar. Así pues, hay Internet en zonas sin servicios de telecomunicaciones o sin cableado de fibra óptica.