Venezuela

«Buscamos ser uno de los países con mayores niveles de producción de petróleo», dice vicepresidente de Economía

Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
El nuevo vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, aseguró este miércoles que Venezuela busca ser «uno de los países con mayores niveles de producción» de petróleo, a la vez que se diversifica la economía del país.

Ortega se pronunció desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés). Desde un principio, dejó clara la voluntad de mejorar el sistema petrolero.

«Sabemos que la referencia para Venezuela es que es el país con mayores reservas de petróleo, y nosotros queremos dejar de ser conocidos por eso. Queremos ser conocidos como uno de los países con mayores niveles de producción», detalló Ortega, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

Estados Unidos ha impuesto severas sanciones petroleras a Venezuela. Foto: Archivo

El también expresidente del Banco Central de Venezuela (BCV) sostuvo que los ingresos petroleros se pueden enfocar en «diversificar económica». Ortega, incluso, citó el modelo que usan los Emiratos Árabes Unidos.

ORTEGA DESTACA INVERSIONES

Por otra parte, el funcionario aseguró que Venezuela, que cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo, «avanza pacíficamente y está lista para recibir inversiones y competir en el mercado internacional, como cualquier otro actor».

Ortega subrayó que un factor crucial para que las empresas puedan invertir en Venezuela es que Estados Unidos «levante las sanciones». También sería de suma importancia la reforma de la Ley de Hidrocarburos.

«Permítannos acceder a nuestros propios activos. Por ejemplo, cuando dirigía el Banco Central, no tenía acceso a las reservas internacionales (…) Y si nos permiten funcionar como un país normal, Venezuela mostrará una mejora y un crecimiento extraordinarios», concluyó.

Las declaraciones de Ortega se dieron en medio de un acercamiento entre Caracas y la Casa Blanca. Además del restablecimiento de relaciones diplomáticas, se alcanzó un acuerdo energético que podría facilitar el levantamiento de sanciones.

