«Son vitales para una transición democrática»: Pidieron a la ONU renovar Misión de Determinación de Hechos en el país

Organizaciones de la sociedad civil pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) renovar los mecanismos para que no queden impunes las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela.

«La renovación de los mandatos de la Misión Internacional de Determinación de Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado sobre Venezuela es fundamental para continuar con la investigación y documentación por las violaciones cometidas en el país y poner fin a la impunidad», dijo Luis Carlos Díaz en nombre de Transparencia Venezuela e ISHR durante el diálogo interactivo del Consejo.

El vocero destacó que urgen estos mecanismos para que ocurran cambios reales en el país.

«Estos resultados son vitales para lograr una transición democrática en Venezuela. La renovación es esencial por tres razones. Primero, las estructuras de impunidad permanecen intactas. Desde la captura de Nicolás Maduro en enero no se han abordado las causas fundamentales de los crímenes atroces. Las personas, instituciones, estructuras de seguridad y marcos legales que permiten la comisión de crímenes internacionales siguen activas. Sin un investigador independiente no existen mecanismos para desmantelar este sistema de represión», explicó.

«Segundo, el escrutinio internacional es importante porque puede impulsar reformas reales. Las autoridades en Venezuela han tomado medidas limitadas y deficientes. La misión puede distinguir las reformas estructurales genuinas de los cambios cosméticos. También alertan sobre nuevas olas de represión y mantienen la presión necesaria para incentivar un cambio significativo», añadió.

En este sentido, resaltó que los cambios que ha llevado a cabo el propio gobierno luego del 3 de enero pudieran no ser suficientes.

«Por último, tanto la Misión como la oficina son complementarias. La Misión es el único mecanismo independiente de la ONU con el mandato para investigar violaciones graves. Mientras que la oficina del alto comisionado monitorea, protege y hace asistencia técnica. Juntos pueden documentar los abusos en Venezuela y poner fin a la impunidad», asentó.

«Pedimos enérgicamente una resolución que renueve en su totalidad los mandatos de ambos mecanismos», concluyó.

Cabe recordar que en sus más recientes informes la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyó que se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales en medio de una impunidad persistente.