Maestros y sindicatos convocaron una marcha por salarios dignos el 24Sep, lo que debes saber

A una semana de que inició el año escolar, las Federaciones del Magisterio convocaron a una marcha nacional por salarios y pensiones dignas el próximo 24 de septiembre.

«Las Federaciones Signatarias Magisteriales, en ejercicio de sus atribuciones sindicales y en representación de los trabajadores y trabajadoras organizados del país, ante el llamado realizado por nuestras organizaciones sindicales filiales, expresamos públicamente nuestra unidad y respaldo a la acción sindical convocada para el día 24 de septiembre, en los 24 estados del país», acotaron en un comunicado.

En tal sentido, respaldaron la decisión de los trabajadores de dirigirse ante las sedes del Ministerio para el Proceso Social de Trabajo y las Inspectorías del Trabajo correspondientes.

«El propósito es formular nuestros legítimos reclamos y exigir la restitución y garantía efectiva de los derechos laborales y sindicales que consideramos vulnerados durante los últimos años», apuntaron.

Federaciones del Magisterio convocan a la marcha nacional de los trabajadores por salario y pensiones. #24septiembre pic.twitter.com/g94qtOJ9ze — Raquel Figueroa (@raquel_fig) September 20, 2026

LA PROTESTA EN EL PAÍS

Asimismo, indicaron que su actuación sindical estará orientada por la defensa de los derechos laborales, la autonomía sindical, la negociación colectiva y la búsqueda de soluciones a través del diálogo institucional.

«Apostamos al diálogo, pero el diálogo debe estar acompañado de respuestas, cumplimiento de los acuerdos y respeto efectivo de los derechos laborales y sindicales», dijeron.

«Esta acción sindical se fundamenta en el ejercicio legítimo de la libertad sindical, el derecho a la organización, la negociación colectiva, la defensa de los derechos laborales y la manifestación pacífica, derechos reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollados por la legislación laboral vigente», expresaron.

Asimismo, comentaron que desde el año 2022 y durante más de cuatro años, «la situación ha afectado derechos e intereses laborales y sindicales que consideramos legítimamente adquiridos, por lo que exigimos que las autoridades competentes actúen dentro del marco constitucional y legal, garantizando la protección efectiva de los trabajadores».

«No aceptamos actos arbitrarios, abusivos o contrarios al ordenamiento jurídico que menoscaben los derechos laborales, contractuales o sindicales de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, rechazamos cualquier práctica que pueda constituir discriminación, injerencia o restricción indebida contra las organizaciones sindicales en el ejercicio de sus funciones, tomando en consideración las garantías previstas en la Constitución y en la LOTTT.

De la misma manera, manifestamos nuestro respaldo a toda acción sindical legítima, pacífica, organizada y ajustada al ordenamiento jurídico que sea convocada por las organizaciones sindicales para reclamar el respeto y cumplimiento de los derechos de los trabajadores», manifestaron.

El comunicado estuvo firmado por Hugo Díaz de Fetraenseñanza; Carmen Márquez de la Federación Venezolana de Maestros; Carmen Aguirreche de FESLEV-CLEV; Falime Hernández de Fetrasined; Gloria Paredes de la FEV; Euribiades Verdú de Fenaprodo-CPV; Pedro Morantes de Fenatev; Gualberto Mas y Rubi de Fetramagisterio; Gilberto López, coordinador.