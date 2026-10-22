«Solo tenías un mes de haberte graduado»: La conmovedora despedida de una madre sobre uno de los militares asesinados en Táchira

Los habitantes del estado Táchira permanecen conmocionados por la masacre que ocurrió en la Base Aérea Santo Domingo, en donde tres militares fueron asesinados por un soldado en plena noche.

Una de las víctimas de la masacre fue el teniente Víctor Moreno, el fallecido de mayor rango. Dos días después del suceso, Naxamar Villanueva, madre del militar, se despidió de él en redes sociales.

«Solo tenías un mes de haberte graduado, no te dieron chance ni de disfrutar tu carrera, por la que tanto luchaste y la que tanto amabas», dijo la mujer en su cuenta de Instagram. La publicación tiene más de 2.500 likes.

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La madre compartió varias fotografías de Moreno con su uniforme, manifestando que tenía un gran cariño por su profesión. «Te amaré hasta la eternidad», dijo en otra publicación.

MASACRE EN LA BASE

Víctor Moreno no fue la única víctima de la masacre acaecida en la noche del martes. Además del teniente, dos sargentos fueron asesinados, mientras que otros dos resultaron heridos de bala.

El autor de la masacre responde al nombre de Raymond Paz, un soldado que robó un fusil de reglamento y cinco cargadores. Luego huyó de la base y, hasta este jueves, se desconoce de su paradero.

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Los cuerpos de seguridad del estado Táchira se desplegaron en las inmediaciones de la base en la noche del martes. A dos días de la masacre, se mantienen tras la pista del sospechoso y el armamento robado.