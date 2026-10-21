Tiroteo en la Base Aérea en Táchira: Militar mató a tres compañeros y se dio a la fuga con su fusil

Tres militares murieron y otros dos resultaron heridos luego de que un soldado les disparara con un fusil de reglamento y posteriormente se diera a la fuga con su arma de fuego y varios cargadores en la Base Aérea Santo Domingo en el estado Táchira durante la noche de este martes.

El atacante responde al nombre de Raymond Paz. Por otra parte, entre las víctimas se encuentra el teniente Víctor Moreno, a quien lo declararon muerto poco después de ingresar al Centro de Diagnóstico Integral de El Piñal. De igual forma, murieron dos sargentos en la propia base.

Con respecto a los heridos se tratarían de los sargentos José Cordero Pacheco (19) y Deimar Alejandra Merchán, quienes recibieron primeros auxilios en el CDI y luego los trasladaron al Hospital Central de San Cristóbal, según informó Román Camacho.

Organismos de seguridad se desplegaron en la zona para dar con el paradero del atacante. De igual forma, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de las comunidades cercanas para que permanezcan resguardados en sus viviendas, al tiempo que solicitaron máxima precaución a los conductores que transitan por las vías del sector.

Además, autoridades militares declararon estado de alerta en la Base Aérea, ubicada justo al lado del aeropuerto de Santo Domingo del Táchira.