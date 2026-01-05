SNTP denunció que al menos 14 periodistas fueron detenidos durante cobertura a la Asamblea Nacional este 5ENE

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que este lunes, 5 de enero, han sido detenidos al menos 14 periodistas o miembros de la prensa, en medio del estado de conmoción exterior por el ataque de Estados Unidos.

El organismo alertó en sus redes sociales sobre la detención de los trabajadores de prensa. Aunque en un principio se apuntó que se trataba de siete detenidos, apenas una hora después aumentó la cifra hasta 14.

«Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales. Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa», apuntó el SNTP.

#URGENTE | Sube a 14 el número de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos este #5Ene: Once son de medios y agencias internacionales y uno de medios nacionales.

Cuatro han sido liberados y los otros 10 siguen detenidos, algunos en situación de desaparición forzosa



De acuerdo al SNTP, la mayoría de las detenciones se dieron en la Asamblea Nacional o sus alrededores, durante la juramentación de la nueva legislatura. Los hechos se dieron entre la mañana y la primera hora de la tarde.

DETALLES DE DETENCIONES

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay detalles sobre las identidades o medios de los periodistas afectados. Las autoridades tampoco se han pronunciado sobre las presuntas detenciones.

El SNTP detalló que las autoridades prohibieron a los periodistas transmitir en vivo, grabar o tomar fotos cerca del Palacio Federal Legislativo. Algunos fueron retenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

«Al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la Dgcim, trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio Legislativo y, como parte del procedimiento, revisaron sus teléfonos celulares, exigieron las claves de acceso y entraron a las fotos, contactos, conversaciones, notas de voz, cuentas de Instagram, correos electrónicos y archivos almacenados en la nube», expuso el SNTP.

Durante la cobertura de la instalación del período de sesiones en la AN, a los periodistas se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos.

Allí, al menos tres fueron detenidos por funcionarios de la DGCIM, trasladados al comando de la Guardia dentro del Palacio…



El Sindicato precisó el caso del periodista Daniel Álvarez, del canal de televisión Televen. «Perdió la custodia de su teléfono por un tiempo en el que los funcionarios salieron del lugar donde lo mantuvieron antes de liberarlo», acotó.

COMUNICADO DEL SNTP

Tras la captura de Nicolás Maduro este fin de semana, el SNTP emitió un comunicado por la «crisis política, institucional y social». Desde un principio, el organismo «exigió responsabilidad y un compromiso firme con la paz».

«No es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura, la prisión arbitraria y la vulneración sistemática de derechos fundamentales», afirmó el SNTP.

El Sindicato sostuvo que las autoridades deben liberar de forma «inmediata» a los 23 periodistas. «Constituye una grave violación a la libertad de prensa», acotó el SNTP, mientras que exigió el desbloqueo de más de 60 medios de comunicación en Internet.

#COMUNICADO | No es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y la prisión arbitraria.

El SNTP exige la liberación de 23 periodistas y trabajadores de la prensa y el desbloqueo de más de 60 medios censurados.

Más ⬇️



De igual forma, el SNTP sostuvo que se tiene que dar la «liberación de sindicalistas, trabajadores, activistas, defensores de derechos humanos y de todas las personas presas por razones políticas».

El SNTP emitió el comunicado dos días después del ataque ejecutado por Estados Unidos, en donde resultó detenido Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez fue juramentada este lunes como presidente encargada.