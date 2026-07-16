SNTP denunció que la periodista Yandris Saldivia fue detenida en las torres de Parque Central, esta sería la razón

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que este miércoles fue detenida la periodista Yandris Saldivia cuando se encontraba en las torres de Parque Central.

«Fue detenida por trabajadores de Corpocapital cuando se encontraba en las torres de Parque Central recogiendo testimonios sobre el problema de los ascensores en esa comunidad», indicó el organismo.

El SNTP señaló que varios empleados de la corporación la obligaron a mantenerse en una oficina a la espera de un funcionario de mayor rango.

«Le indicaron que no podía visitar los espacios de Parque Central sin el acompañamiento de alguno de ellos. Además, le tomaron fotos y todos sus datos personales que compartieron por un grupo de WhatsApp», acotó.

En ese sentido, el SNTP tildó de arbitrarias estas acciones y señaló que son «violatorias del derecho a la libertad, a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio del periodismo».

«Basta de abusos y arbitrariedades que obstaculizan el acceso a la información y promueven la censura», comentó el organismo.

Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó las declaraciones de Diosdado Cabello, que «descalifican y estigmatizan a periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales por la cobertura de la emergencia sísmica del 24 de junio».

«Este tipo de señalamientos desde altas autoridades alimenta un clima de hostilidad contra la prensa y puede incrementar los riesgos para quienes ejercen labores informativas en el terreno», indicó el organismo.

«Informar sobre una emergencia, documentar sus consecuencias y dar voz a las víctimas forma parte del trabajo periodístico y está protegido por el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información. Exigimos respeto a la labor de la prensa y el cese de la estigmatización contra periodistas y medios», añadió.