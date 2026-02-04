Venezuela

Liberaron al periodista Álvaro Algarra, corresponsal de Deutsche Welle: Lo habían detenido este 4Feb en su casa

Por Kharelys Mendez
3 Min de Lectura
Álvaro Algarra,

Organismos de seguridad dejaron en libertad al periodista Álvaro Algarra, corresponsal de Deutsche Welle (DW), medio de comunicación en Alemania.

La noticia de la liberación la dio a conocer el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) a través de su cuenta en X (Twitter).

Este mensaje llega poco después de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunciara este miércoles la detención.

En ese sentido, habían precisado que el hecho lo habría realizado efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

«Funcionarios policiales, presuntamente de la PNB, se llevaron detenido al periodista Álvaro Algarra, corresponsal de DW cerca de las 11:00 a.m.», indicó algunas horas antes el SNTP en redes.

Asimismo, señaló que los funcionarios estaban vestidos de azul. «Se llevaron al periodista de su casa y su familia desconoce el paradero hasta este momento», apuntó.

LA SITUACIÓN CON LA PRENSA EN VENEZUELA 

El Colegio Nacional de Periodistas hizo un balance de las situaciones ocurrida durante el mes de enero con los medios de comunicación en el país.

«No hay libertad plena con regímenes de presentación y prohibiciones de salida. Exigimos respeto a la salud de los excarcelados y libertad para los seis detenidos», comentó.

De acuerdo al reporte, hubo «14 impedimentos de cobertura, 16 detenciones arbitrarias, 10 borrado de material». Así como «15 deportaciones de corresponsales extranjeros, dos cierre de emisoras de radio y siete hostigamiento».

