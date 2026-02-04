Liberaron al periodista Álvaro Algarra, corresponsal de Deutsche Welle: Lo habían detenido este 4Feb en su casa

Organismos de seguridad dejaron en libertad al periodista Álvaro Algarra, corresponsal de Deutsche Welle (DW), medio de comunicación en Alemania.

La noticia de la liberación la dio a conocer el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) a través de su cuenta en X (Twitter).

#4Feb 1:28 pm. Liberado Álvaro Algarra , corresponsal de La Deutsche Welle en #Caracas , quien fue detenido #Hoy en la mañana en inmediaciones de su casa. Posteriormente informaremos

detalles pic.twitter.com/2hewHEAftX — CNP Caracas (@CNPCaracas) February 4, 2026

Este mensaje llega poco después de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunciara este miércoles la detención.

En ese sentido, habían precisado que el hecho lo habría realizado efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

«Funcionarios policiales, presuntamente de la PNB, se llevaron detenido al periodista Álvaro Algarra, corresponsal de DW cerca de las 11:00 a.m.», indicó algunas horas antes el SNTP en redes.

Asimismo, señaló que los funcionarios estaban vestidos de azul. «Se llevaron al periodista de su casa y su familia desconoce el paradero hasta este momento», apuntó.

URGENTE | #AlertaSNTP | Funcionarios policiales, presuntamente de la PNB, se llevaron detenido al periodista Álvaro Algarra, corresponsal de @dw_espanol cerca de las 11:00 am de este #4Feb. Los funcionarios vestidos de azul se llevaron al periodista de su casa y su familia… pic.twitter.com/X8mknQN8gT — SNTP (@sntpvenezuela) February 4, 2026

LA SITUACIÓN CON LA PRENSA EN VENEZUELA

El Colegio Nacional de Periodistas hizo un balance de las situaciones ocurrida durante el mes de enero con los medios de comunicación en el país.

«No hay libertad plena con regímenes de presentación y prohibiciones de salida. Exigimos respeto a la salud de los excarcelados y libertad para los seis detenidos», comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELCY RODRÍGUEZ DIO DETALLES SOBRE SU CONVERSACIÓN CON LA ENCARGADA DE NEGOCIOS DE EEUU

De acuerdo al reporte, hubo «14 impedimentos de cobertura, 16 detenciones arbitrarias, 10 borrado de material». Así como «15 deportaciones de corresponsales extranjeros, dos cierre de emisoras de radio y siete hostigamiento».