Delcy Rodríguez dio detalles sobre su conversación con la Encargada de Negocios de EEUU

La presidenta encargada Delcy Rodríguez ofreció detalles de su más reciente conversación con la Encargada de Negocios de los Estados Unidos, Laura Dogu, a quien recibió recientemente en Miraflores.

«Ayer recibimos en este palacio a la representante del gobierno de los Estados Unidos y tuvimos una conversación franca. Yo siempre digo, el respeto no le quita nada a nadie. La cortesía no le quita nada a nadie, le suma. Yo creo que eso es lo que nosotros le estamos demostrando al mundo y a las relaciones internacionales como debe hacerse», indicó.

Rodríguez ofreció estas declaraciones desde Miraflores a un mes de los acontecimientos sucedidos el 3 de enero, y estuvo acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

«Exactamente un mes de aquella madrugada cuando el pueblo venezolano sufrió un ataque armado militar externo de una potencia nuclear. En estos 30 días, Venezuela ha madurado en lo que ha sido el impacto de una agresión por parte de los Estados Unidos, lo ha transmutado en tranquilidad, en buscar más que nunca la paz», añadió.

«El extremismo buscaba al día siguiente el caos en Venezuela, alterar la tranquilidad y el pueblo con una gran madurez y conciencia se repuso de este ataque y ha dado pasos importantes en la dirección del encuentro nacional», señaló.

Asimismo, aseveró que las diferencias con el gobierno de los Estados Unidos deben resolverse por el diálogo diplomático y bilateral.

«Ustedes saben que en estos días yo he sostenido conversaciones con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio y ese debe ser el camino, el respeto a la legalidad internacional e interpersonal, saber que podemos construir una agenda de trabajo desde nuestras diferencias. Históricamente hay muchos vínculos entre los Estados Unidos y Venezuela», concluyó.