Sismo de magnitud 3,6 se registró en Mérida este 27Ago, ciudadanos evacuaron los edificios

Un sismo de magnitud 3,6 se registró la mañana de este jueves, 27 de agosto, en el estado Mérida.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó que el epicentro del sismo fue localizado a 13 km al noroeste de Mérida.

FUNVISIS

Sismo

27/08/2026 11:36

Mag (Mw): 3.6

Prof: 5.0 km

Epicentro: 8.645 N -71.238 O

13 km al noroeste de Merida pic.twitter.com/ieppJKLEo1 — Funvisis (@SomosFunvisis) August 27, 2026

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Además tuvo una profundidad de cinco kilómetros, según el reporte del organismo en sus redes.

El temblor ocurrió a las 11:36 a.m.

#URGENTE | 🚨SUSTO. Ciudadanos desalojan algunos edificios ante movimiento sísmico sentido hace minutos en la capital Merideña.

Vía @quinteronews pic.twitter.com/J8BkSNqbv4 — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) August 27, 2026

El periodista Euro Lobo sostuvo que el movimiento telúrico alarmó a los vecinos de la ciudad, quienes evacuaron rápidamente los edificios residenciales.

#27Ago | #Mérida Ciudadanos desalojan algunos edificios ante movimiento sísmico sentido hace minutos en la capital Merideña. https://t.co/thYwrvhwwK pic.twitter.com/HJNdrGpraN — Jesús Quintero Quiroz (@jquinteronews) August 27, 2026

De acuerdo a reportes en redes sociales, el sismo se sintió con fuerza en algunas zonas de Mérida.