Venezuela

Sismo de magnitud 3,6 se registró en Mérida este 27Ago, ciudadanos evacuaron los edificios

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Mérida

Un sismo de magnitud 3,6 se registró la mañana de este jueves, 27 de agosto, en el estado Mérida.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó que el epicentro del sismo fue localizado a 13 km al noroeste de Mérida.

- Publicidad -
Ad image

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PROVEA EXIGE UN REGISTRO PÚBLICO Y ACTUALIZADO DE LOS DESAPARECIDOS TRAS TERREMOTOS

Además tuvo una profundidad de cinco kilómetros, según el reporte del organismo en sus redes. 

El temblor ocurrió a las 11:36 a.m.

El periodista Euro Lobo sostuvo que el movimiento telúrico alarmó a los vecinos de la ciudad, quienes evacuaron rápidamente los edificios residenciales. 

De acuerdo a reportes en redes sociales, el sismo se sintió con fuerza en algunas zonas de Mérida.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Jue 27/08
$ USD: 791,32 Bs
EUR: 921,81 Bs