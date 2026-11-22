La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó este domingo que durante la madrugada de este 22 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,1 en el occidente del país, con epicentro entre los estados Lara y Falcón.

El organismo precisó en su reporte que la tierra tembló exactamente a las 03:12:51,7 hora local (07:12:51,7 UTC). Los equipos de vigilancia situaron el epicentro en las coordenadas 10,636° norte y 70,131° oeste, punto ubicado a 43 kilómetros al sur de Pedregal (acimut 179°), en el estado Falcón, y a 48 kilómetros al oeste de Siquisique (acimut 279°), en el estado Lara.

Asimismo, el informe oficial indicó que el sismo ocurrió muy cerca de la superficie, con una profundidad de apenas 2,4 kilómetros.

Horas antes de este episodio, las estaciones de monitoreo de Funvisis captaron otros dos temblores leves en la misma madrugada dominical. El primero ocurrió a la 01:19 hora local al noroeste de La Guaira, mientras que el segundo se produjo a las 02:49 hora local con una magnitud de 1,7 a 34 kilómetros al noroeste de Los Teques, en el estado Miranda.

Las cifras oficiales del instituto señalan que el territorio nacional suma ya 228 movimientos telúricos en lo que va de noviembre de 2026, eventos que las autoridades vigilan de forma continua.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.438 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.

No obstante, durante las últimas semanas se han recuperado varios cuerpos de entre los escombros en La Guaira. Pese a esto, el Ejecutivo mantiene una opacidad en torno a las cifras, a pesar del llamado de organizaciones para actualizar el balance de fallecidos.