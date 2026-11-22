La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que este lunes 23 de noviembre será feriado bancario en todo el país. Los bancos no abrirán sus puertas con motivo de la festividad de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá.

Durante los feriados bancarios la Sudeban establece que no hay atención al público en las taquillas ni agencias físicas de la red bancaria del país.

Sin embargo, los clientes pueden realizar sus operaciones con total normalidad a través de los canales digitales. Estos incluyen banca en línea, Pago Móvil (P2P y P2C), cajeros automáticos y consultas telefónicas.

Este feriado bancario forma parte de los 24 que están previstos para este 2026. Durante diciembre se esperan los últimos cuatro del año: el lunes 14, por el Día de la Inmaculada Concepción, el jueves 24, por la Noche Buena, el viernes 25 por la Navidad y el 31, correspondiente al Fin de Año.