Sindicalistas entregaron propuesta a Dinorah Figuera: esto es lo que piden

Líderes sindicales de los sectores salud, educación, jubilados, electricidad, telecomunicaciones y empresas básicas entregaron, este viernes, a la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera una propuesta para que a través de la delegación de la oposición en la mesa de diálogo se cree y apruebe un mecanismo de amnistía.
El documento expuso “la grave situación que enfrentan miles de trabajadores como consecuencia de prácticas antisindicales que vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la Organización Internacional del Trabajo”.
Los dirigentes sindicales aseguraron en la misiva que “en los últimos años se ha profundizado un patrón de persecución y represalias contra trabajadores y dirigentes sindicales”.
Llamado de atención
El escrito compartió con la delegación opositora las situaciones que se presentan, tanto en la administración privada como en la pública, y que ponen en alerta a los sindicalistas.
LEA TAMBIÉN: El «gran paso» que anunció la Embajada de EEUU en Caracas: «Se expande nuestra capacidad»
Asimismo, alegaron a Figuera que los patronos están incurriendo en prácticas de “despidos arbitrarios y otras formas de persecución laboral”.
Por lo que, consideraron necesario impulsar “una agenda nacional que contemple el cumplimiento efectivo de las órdenes de reenganche y las providencias de reintegro, el cese de las jubilaciones forzadas por razones políticas o sindicales”.