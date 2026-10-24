Sindicalistas entregaron propuesta a Dinorah Figuera: esto es lo que piden

Líderes sindicales de los sectores salud, educación, jubilados, electricidad, telecomunicaciones y empresas básicas entregaron, este viernes, a la presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera una propuesta para que a través de la delegación de la oposición en la mesa de diálogo se cree y apruebe un mecanismo de amnistía.

El documento expuso “la grave situación que enfrentan miles de trabajadores como consecuencia de prácticas antisindicales que vulneran derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la Organización Internacional del Trabajo”.

Los dirigentes sindicales aseguraron en la misiva que “en los últimos años se ha profundizado un patrón de persecución y represalias contra trabajadores y dirigentes sindicales”.

Llamado de atención



El escrito compartió con la delegación opositora las situaciones que se presentan, tanto en la administración privada como en la pública, y que ponen en alerta a los sindicalistas.

Asimismo, alegaron a Figuera que los patronos están incurriendo en prácticas de “despidos arbitrarios y otras formas de persecución laboral”.

Por lo que, consideraron necesario impulsar “una agenda nacional que contemple el cumplimiento efectivo de las órdenes de reenganche y las providencias de reintegro, el cese de las jubilaciones forzadas por razones políticas o sindicales”.