Sin temor a Dios: Se hicieron pasar por un obispo y pidieron donaciones para victimas del terremoto en Los Teques

La Diócesis de Los Teques alertó de la presunta usurpación de identidad del monseñor Alberto Valentín Castillo García, obispo de esa entidad, para pedir donaciones para las víctimas de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

La institución católica publicó en redes sociales un comunicado firmado por el propio obispo Castillo. De acuerdo a la denuncia, tuvo conocimiento «a través de diversas fuentes» de esta suplantación de identidad.

El hecho se habría dado con el objetivo de «solicitar donaciones económicas a favor de las víctimas del reciente terremoto que ha devastado Venezuela». «Rechazo y condeno energéticamente esta práctica fraudulenta», aseveró Castillo.

El modus operandi, aparentemente, consistió en enviar cartas y comunicaciones a diócesis en Austria, Bélgica y Estados Unidos, haciéndose pasar por Castillo. «No he autorizado tal solicitud y no he suscrito misiva alguna con esos fines», explicó.

CASTILLO ALERTA DE UNA «ESTAFA»

El obispo lamentó que una situación como la que vive Venezuela «proliferan estafas que se aprovechan de la solidaridad de los fieles». En tal sentido, que «es una ofensa grave que daña el testimonio de la Iglesia y perjudica a quienes realmente necesitan ayuda».

Una vez rechazó lo ocurrido, Castillo pidió a otras diócesis, comunidades y fieles afectados a comunicarse con la jurisdicción de Los Teques. «Exhortamos a verificar siempre la legitimidad de las campañas de recaudación de fondos», acotó.

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Castillo indicó que la Diócesis está abierta a responder consultar o recibir reportes de «comunicaciones sospechosas». Finalmente, agradeció la solidaridad de los feligreses y rogó por el «arrepentimiento» de los responsables.

Las autoridades no se han pronunciado sobre la denuncia de la Diócesis de Los Teques. Se desconoce si hay alguna investigación en curso o sospechosos.