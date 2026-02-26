Sin servicio eléctrico varias zonas de Caracas tras intenso ‘bajón’ este 26Feb

Varias zonas de Caracas se quedaron sin servicio eléctrico en la tarde de este jueves, producto del intenso bajón que afectó a la ciudad capital y a varios estados, de acuerdo a reportes en redes sociales.

Los internautas indicaron que el servicio falló luego del intenso bajón eléctrico. La fluctuación afectó a los cinco municipios de Caracas, pero algunas zonas se vieron más afectadas que otras.

Reportes en redes sociales indican que «el apagón» afectó a sectores de Colinas de Santa Mónica, Cumbres de Curumo, El Paraíso, San Martín, Las Acacias, Los Chaguaramos, La Vega, Caricuao, Quinta Crespo, El Cementerio, Santa Teresa, Montalbán, Macarao, Colinas de Bello y varios puntos del centro de Caracas, entre otros.

#AHORA | Usuarios reportan fallas en el servicio eléctrico en varias zonas de Caracas



De igual forma, internautas denunciaron que también hubo cortes del servicio en algunas zonas de Valencia, estado Carabobo, y de la carretera vieja hacia Los Teques, en el estado Miranda.

Hasta las 4:30 de la tarde, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre los bajones. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

BAJÓN EN VARIAS CIUDADES

Un fuerte bajón eléctrico se registró este jueves en Caracas y otros estados del país generando una ola de reportes en redes sociales. La fluctuación ocurrió a las 2:48 de la tarde y se pudo percibir en estados como Miranda, Carabobo y Aragua, entre otros.

En tal sentido, algunos equipos eléctricos se apagaron por unos segundos, parpadearon las luces de los hogares o fallaron algunos semáforos. Incluso varias zonas están sin luz.

Los bajones no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país, de acuerdo a numerosas denuncias e informes especializados. A pesar de que la situación ha mejorado en el último par de años, la problemática prevalece.

#AHORA | Se reporta fuerte bajón de energía eléctrica en la ciudad de Caracas a las 2:48pm

Especialistas han alertado sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que debe haber mejoras en mantenimiento e inversión.

Los bajones ocurren semanas después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una reforma legislativa para «actualizar y mejorar» el SEN, «tanto en generación, como en transmisión y distribución».