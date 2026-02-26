Venezuela

Las cifras actualizadas que dio Arreaza: Van más de 7.000 solicitudes de amnistía y 4.151 presos beneficiados

Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
Arreaza

Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento para la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, informó que 4.151 personas han sido beneficiadas durante la primera semana desde la promulgación de la medida.

En un mensaje publicado en X (Twitter), indicó que de esa cifra un total de 217 personas salieron de prisión, mientras que otras 3.934 personas estaban en libertad restringida y con medidas cautelares

Asimismo, expresó que han recibido un total de 7.461 solicitudes de amnistía hasta este jueves. En ese sentido, afirmó que el proceso continúa.

Hasta el momento se desconoce el listado oficial de los beneficiados. Aunque la ONG Foro Penal registraba hasta el martes 109 liberaciones de detenidos en cárceles desde el pasado viernes.

El parlamentario destacó que cada caso tendrá una respuesta oportuna en un plazo de 15 días.

«Vamos a un buen ritmo con las personas privadas de libertad. Tranquilamente podemos estar por encima del 50% de las que se proyecten que puedan ser beneficiadas por la amnistía», destacó Arreaza esta semana.

LEA TAMBIÉN: DIPUTADOS LLAMAN A «ACATAR SIN EXCUSAS» LA LEY DE AMNISTÍA, SOLICITARÁN INVESTIGAR A JUECES QUE LA RETRASEN

«Cualquier persona que su defensa considere que puede optar por el beneficio de la amnistía lo puede hacer a través de su tribunal correspondiente, que determinará si aplica o no aplica», explicó.

Asimismo, recordó que está habilitado el correo leyamnistí[email protected] para aquellas personas que quieran plantear su caso ante la Asamblea Nacional. Esto ante alguna irregularidad en los tribunales.

