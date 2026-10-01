Sin escuelas especializadas y recursos para comer: Niños con autismo están en una situación «crítica»

Los niños y jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA) se encuentran en una situación «crítica», según alertó la especialista Johanna Peñalver, coordinadora nacional del Proyecto Ley de Autismo y Condiciones Similares.

Peñalver concedió una entrevista al programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio y advirtió del presente que viven los menores de edad con TEA en el país. «Es una situación bastante crítica a nivel nacional», apuntó.

La especialista indicó que uno de los aspectos más graves es que muchos de los niños con TEA no tienen acceso a escuelas especializadas. «A nivel educativo, por ejemplo, la población está en las aulas regulares y no en las especiales», acotó.

«La mayoría de la población con TEA, en esta encuesta que hicimos, se arrojó que el 58.8% está dentro del nivel 1 que es lo que la gente llama alto desempeño. Esta población necesita ser incluida en los espacios regulares con sus distintas adaptaciones», dijo.

Peñalver señaló que «la educación especial sabe lo que tiene que hacer con sus alumnos con necesidades especiales». «Hay un pequeño porcentaje del 9 % que no tiene escolaridad», acotó.

TEA Y EL EMPLEO

Por otra parte, Peñalver consideró que las empresas deben aprender a tratar con la población adulta con TEA que busca trabajar. «La tasa de desempleo alcanza el 41,2%, el empleo privado el 7,9%, mientras que en el público el 15,9 %, y por cuenta propia el 13,1%», dijo.

«Quizás hay ese tabú de que en las empresas privadas no emplean a personas con TEA (…) un administrador de Recursos Humanos tiene que saber cuándo va a entrevistar a alguien con TEA», aseveró la experta.

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De igual forma, señaló que la población con TEA, tanto adultos como niños, tienen problemas para alimentarse. El 60,2% de los encuestados reconoció que no tiene recursos para costear la canasta alimentaria, valuada en 755,36 dólares, según Cendas.