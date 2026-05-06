Sin electricidad varias zonas de Caracas tras intenso bajón este 6May

Un fuerte bajó eléctrico afectó a la Gran Caracas y otras zonas del país en la tarde del miércoles, de acuerdo a reportes en redes sociales. La falla provocó que varios sectores de la ciudad capital quedaran sin energía.

El bajón eléctrico ocurrió cerca de las 2:45 de la tarde y afectó desde Caracas hasta el estado Zulia. Los usuarios precisaron que lo percibieron en los municipios capitalinos de Sucre, Baruta, El Hatillo, Libertador y Chacao, además de las ciudades satélite.

Luego del bajón, distintas urbanizaciones de Caracas quedaron sin electricidad. Algunas de las afectadas son Santa Mónica, Los Chaguaramos, San Agustín, San Martín Montalbán, Caricuao, El Paraíso, Colinas de Santa Mónica y la parroquia Santa Teresa.

Por su parte, desde otros puntos también reportaron el bajón: Carabobo, Aragua, Miranda, Zulia, La Guaira, Portuguesa, Guárico y Monagas. Además, hay denuncias de cortes eléctricos Maturín, Altos Mirandinos, Valencia y Valles del Tuy.

CORPOELEC SOBRE EL BAJÓN

Hasta las 4 de la tarde, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre los bajones. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

Estas fallas no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país. Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que se deben a falta de mantenimiento e inversión en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El bajón y el corte de electricidad ocurrieron unas semanas después de que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, anunció una reforma legislativa para «actualizar y mejorar» el SEN. Estados Unidos también manifestó su voluntad de colaborar en estos proyectos.