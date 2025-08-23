Venezuela

SIGUEN LAS LLUVIAS: El pronóstico del Inameh para este 23Ago ante el paso de nueva onda tropical

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
Foto: Cortesía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó que para este sábado 23 de agosto continuarán las lluvias en buena parte del territorio nacional, debido al paso de una nueva onda tropical, la número 29 de la temporada.

De acuerdo con el reporte del organismo, esta se desplaza actualmente del centro hacia el occidente de Venezuela. Dicho sistema, reforzado por efectos convectivos locales, generará abundante nubosidad con potencial de lluvias y lloviznas en distintas regiones de Venezuela.

LEA TAMBIÉN: EL COMUNICADO DE CORPOELEC TRAS APAGÓN QUE AFECTÓ CARACAS, LA GUAIRA Y MIRANDA ESTE 22AGO

En su pronóstico, el Inameh señala que se observará un cielo parcialmente nublado en la mayoría de los estados. En ese sentido, habrá áreas propensas a chubascos y descargas eléctricas.

De igual modo, estima que para la tarde y noche haya un incremento de la cobertura nubosa. Esto podría intensificar las precipitaciones en varias zonas específicas de Venezuela. Dicho comportamiento obedece al avance de la onda tropical 29, que interactúa con condiciones locales de humedad y temperatura.

¿DÓNDE HAY MÁS PROBABILIDADES DE LLUVIAS?

Las regiones con mayores probabilidades de lluvias para este sábado son la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas. Tales zonas encabezan la lista de mayor actividad meteorológica prevista para este sábado.

De igual forma, también se esperan lluvias en los Llanos Centrales y Occidentales, así como en los estados andinos y Zulia. Allí, los aguaceros podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

Además, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y Falcón están entre las regiones con nubosidad variable y posibles lloviznas. Igualmente, se habla de actividad atmosférica en el este de Sucre, Monagas y Anzoátegui, sin descartar eventos aislados en la región central.

Es de recordar que el viernes, la Gran Caracas fue impactada por intensas lluvias y descargas eléctricas, las cuales causaron daños en varias partes de la ciudad capital y sus alrededores.

