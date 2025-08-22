El comunicado de Corpoelec tras apagón que afectó Caracas, La Guaira y Miranda este 22AGO

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se pronunció sobre el apagón que afectó diversas zonas de la Gran Caracas y numerosos estados de Venezuela en la tarde de este viernes, 22 de agosto.

En primera instancia, Corpoelec aseguró que el apagón fue causado por una falla en la subestación El Junquito, en la parroquia homónima. En tal sentido, «ocasionó una afectación en el flujo del servicio eléctrico en diversas zonas de la Gran Caracas».

«Como consecuencia de esta situación, los estados La Guaira y Miranda, específicamente los Altos Mirandinos y el eje Guarenas-Guatire, presentan una interrupción momentánea del suministro de energía», añadió Corpoelec.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Corporación Eléctrica Nacional (@corpoelecinfo)



La estatal subrayó que la falla de la subestación fue causada por las intensas descargas eléctricas que se daban en Caracas durante las lluvias de esta tarde. Todo estuvo asociado al paso de la onda tropical 29.

ATIENDEN LA FALLA

Poco después del apagón, Corpoelec desplegó «todos los recursos técnicos y humanos», según el comunicado. Así pues, esperan «restablecer el fluido eléctrico en el menor tiempo posible», añadió.

«Corpoelec hace un llamado a la confianza en el talento y la dedicación de nuestro personal, quienes trabajan incansablemente para presentar un servicio confiable y seguro al pueblo de Venezuela», concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: APAGÓN AFECTÓ A CARACAS, MIRANDA Y LA GUAIRA ESTE 22AGO EN MEDIO DE UN AGUACERO

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre la magnitud del apagón fuera de la Región Capital. Sin embargo, la ONG Ve sin Filtro precisó que la conectividad de Internet cayó al 83% de sus valores normales.

El apagón ocurrió cerca de las 1:40 de la tarde, cuando ocurrió una fuerte fluctuación eléctrica. Según reportes en redes sociales, afectó Caracas y los estados La Guaira, Barinas, Lara, Monagas, Portuguesa, Falcón, Zulia, Aragua, Miranda y Carabobo.